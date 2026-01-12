Sezon kolęd trwa. Księża chodzą po domach

Jak co roku, początek stycznia upływa dla wielu wiernych pod znakiem kolęd. To właśnie wtedy księża w całej Polsce chodzą po domach katolików w związku z wizytami duszpasterskimi. W trakcie tak wyjątkowego spotkania duchowni poznają bliżej swoich parafian, rozmawiają, spędzają wspólnie czas i oczywiście błogosławią.

Co ciekawe, ostatnie tygodnie w naszym kraju związane są z nieprzewidywalną pogodą, a ci księża, którzy chodzą od drzwi do drzwi pieszo, są narażeni na nieprzyjemne jej skutki. Coś na ten temat wie m.in. ksiądz z Wejherowa, którego nagranie stało się hitem w sieci.

Ksiądz tak szedł po kolędzie. Nagranie hitem

Na profilu Parafii NMP Królowej Polski w Wejherowie na Facebooku jakiś czas temu pojawił się filmiki, na którym można zobaczyć w jak trudnych warunkach swoich wiernych odwiedza ksiądz w związku z wizytą duszpasterską. Na dworze panuje zamieć, śnieżyca i ujemna temperatura, ale duchowny mimo to podąża do kolejnych drzwi w bloku, przedzierając się w śniegu.

a nasz dzielny proboszcz pod wiatr, ze śniegiem w oczach, w nosie, za szyją we włosach [...] - czytamy w opisie filmu.

Nagranie obejrzało już 571 tys. użytkowników, więc to naprawdę ogromna liczba! Choć obecnie komentarze pod filmem zostały wyłączone, to portal o2.pl informuje, że internauci byli zachwyceni postawą księdza i wspominali we swoich wpisach, że taki widok dziś już trudno zobaczyć.

Jak przygotować się na kolędę?

Kolęda to dla katolików ważne wydarzenie w ciągu roku. Jak jednak przygotować się do tak istotnego momentu? Jeśli jeszcze się zastanawiacie, polecamy nasz poprzedni artykuł: 6 zasad wizyty duszpasterskiej. Ksiądz apeluje do wiernych i porusza temat poczęstunku, a w galerii zdjęć poniżej znajdziecie kilka wskazówek.

