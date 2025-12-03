Wizyta duszpasterska 2025

Kolęda, czyli wizyta duszpasterska, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zwyczajów polskiego katolicyzmu. Odbywa się zwykle w okresie po Bożym Narodzeniu. W tym czasie księża odwiedzają domy parafian, by wspólnie się pomodlić, pobłogosławić rodzinę i mieszkanie na nowy rok, a także, choć krótko porozmawiać o sprawach wiary, życia codziennego czy potrzeb wspólnoty. Co ciekawe, w niektórych regionach Polski wraz z początkiem grudnia rozpoczął się sezon kolęd. Księdza w domu już za chwilę powitają m.in. wierni z parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku.

Proboszcz z Gdańska przypomina o kolędzie

Na nieco wcześniejszą kolędę zdecydowała się parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku. Tam ksiądz do domów zaczął pukać już 1 grudnia. W związku z tym poinformowano także wiernych o zasadach, jakie obowiązują podczas wizyt tego typu. Proboszcz w mediach społecznościowych podkreśla, że chodzi o spokojną, życzliwą wizytę, a nie formalność czy "kontrolę". Co jednak należy przygotować na spotkanie z duchownym - jakie zasady obowiązują wiernych z Gdańska?

Zasady wizyty duszpasterskiej. Jest 6 punktów

W poście na Facebooku, gdańska parafia przedstawiała sześć zasad, które obowiązują na kolędzie. Ksiądz zachęca, by w domu znalazły się m.in. podstawowe znaki wspólnej modlitwy: krzyż, świece i Pismo Święte. Takie elementy symbolicznie pokazują, że spotkanie ma charakter duchowy. Przed wizytą warto też wyłączyć telewizor czy inne rozpraszacze - tak, by nic nie odciągało uwagi od rozmowy i modlitwy. O czym jeszcze pamiętać? Pełne zestawienie zasad wizyty duszpasterskiej w pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku znajdziecie poniżej w galerii zdjęć:

Zasady wizyty duszpasterskiej. Jest 6 punktów