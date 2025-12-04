Więcej lotów i nowe kierunki

Irlandzki przewoźnik ogłosił przełomową decyzję. Gdańsk staje się jeszcze ważniejszym punktem na mapie, a Pomorze zyskuje szansę na dynamiczny rozwój turystyki. Dodatkowy samolot to nie tylko większa flota, ale przede wszystkim nowe możliwości dla pasażerów. To przede wszystkim, nowe trasy. Już wkrótce pasażerowie polecą bezpośrednio z Gdańska do słonecznego Rzymu, malowniczego Dubrownika, egzotycznej Tirany, gorącego Palermo i tętniącego życiem Bukaresztu.

Ale to nie wszystko. Ryanair zapowiada też zwiększenie częstotliwości lotów na popularnych trasach do Alicante, Barcelony, Malagi i na Maltę. W sumie, w ofercie znajdą się aż 43 kierunki, a do dyspozycji pasażerów będzie 2,3 miliona miejsc.

- Z radością świętujemy wiadomość, że jako Ryanair zbazujemy swój szósty samolot w Gdańsku na lato 2026 r., a także uruchomimy 5 nowych tras do Bukaresztu, Dubrownika, Palermo, Rzymu i Tirany - podkreśla Jason McGuinness, Chief Commercial Officer w Ryanair. - Ponadto uruchomimy dodatkowe loty do 17 popularnych miejsc wakacyjnych i city-breaks, takich jak Alicante, Barcelona, Malaga i Malta. Latem przyszłego roku inwestycja Ryanair o wartości 600 mln dolarów w województwie pomorskim zapewni ponad 2,3 mln tanich miejsc w samolotach kursujących z Gdańska do rekordowej liczby 43 europejskich destynacji.

Ryanair stawia na rozwój Pomorza

Inwestycja w Gdańsku to nie tylko nowe trasy i więcej tanich lotów. To także impuls dla rozwoju lokalnej gospodarki i turystyki, który przyniesie wymierne korzyści gospodarcze i turystyczne.

Inwestycja o wartości 600 mln USD – to zastrzyk finansowy dla Pomorza, który wpłynie na rozwój infrastruktury i stworzy nowe miejsca pracy. Ponad 300 000 dodatkowych miejsc (+16% wzrostu) – więcej turystów odwiedzi Pomorze, a mieszkańcy regionu zyskają szansę na podróże po Europie w atrakcyjnych cenach. 2,3 mln miejsc na 43 trasach – rekordowa oferta Ryanair z Gdańska to gwarancja wyboru i elastyczności dla pasażerów. Wzrost ruchu z lotniska w Gdańsku do ponad 3,3 mln pasażerów rocznie – lotnisko w Gdańsku umacnia swoją pozycję jako ważny węzeł komunikacyjny w Polsce i Europie.

Gdańsk rośnie w siłę dzięki Ryanair

Rozbudowa bazy Ryanair w Gdańsku to także dowód na dobrą współpracę linii lotniczej z lokalnymi władzami. Tomasz Kloskowski, Prezes Portu Lotniczego Gdańsk, nie kryje zadowolenia.

- Decyzja Ryanair o zwiększeniu bazy w Gdańsku o kolejny, szósty samolot oraz uruchomieniu nowych atrakcyjnych tras wiosną 2026 roku to efekt długoletniej, bardzo dobrej współpracy między nami a linią lotniczą Ryanair oraz wyraźny sygnał rosnącego znaczenia naszego lotniska w regionie i w całej Polsce - podkreśla Tomasz Kloskowski. - Cieszymy się, że dzięki tej inwestycji pasażerowie z Pomorza zyskają jeszcze większy wybór kierunków, a my wspólnie z naszym partnerem będziemy mogli dalej rozwijać siatkę połączeń, umacniając się jako dynamicznie rosnący port lotniczy.

Bilety w promocyjnych cenach

Z okazji rozbudowy bazy w Gdańsku, Ryanair przygotował specjalną promocję. Bilety lotnicze dostępne są już od 120 PLN. Szczegóły są dostępne na stronie przewoźnika www.ryanair.com.