O tym miejscu mało kto słyszał. To klejnot naszego kontynentu

Europa jest pełna kierunków, które znamy na pamięć - wielkie stolice, słynne kurorty, miejsca oblegane latem przez turystów, a jednak wciąż są na mapie państwa, które pozostają trochę w cieniu, choć potrafią zachwycić. Na Bałkanach takich niespodzianek nie brakuje, ponieważ to region bliski, ale wciąż nie do końca odkryty, z krajobrazami jak z pocztówki i historią, która potrafi poruszyć. Jednym z takich miejsc jest Macedonia Północna - co w sobie kryje?

Macedonia Północna

Macedonia Północna to jedno z tych państw Bałkanów, które wciąż pozostaje poza głównym turystycznym szlakiem, choć ma wszystko, czego szuka dziś wielu podróżników: świetne ceny, piękną naturę, zabytki z kilku epok i miejsca, które potrafią wzruszyć. To właśnie tutaj - w stolicy Skopje - urodziła się Matka Teresa, a kilka godzin drogi dalej leży Ochrydzkie Jezioro, uznawane za jedno z najstarszych i najgłębszych w Europie.

To jakże wyjątkowe państwo leży między Serbią, Kosowem, Bułgarią, Grecją i Albanią. Nie ma dostępu do morza, ale rekompensuje to jeziorami, górami i bardzo różnorodną kulturą, w której mieszają się wpływy słowiańskie, osmańskie i śródziemnomorskie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Perła Europy - Macedonia Północna [ZDJĘCIA]

Skopje – miasto Matki Teresy i bałkańskich kontrastów

Stolica kraju, Skopje, jest jednym z najbardziej nietypowych miast Europy. Z jednej strony widać tu ślady osmańskiej przeszłości, zwłaszcza w Starym Bazarze, pełnym kawiarni, warsztatów i meczetów, z drugiej monumentalne, nowsze budowle i ogromne pomniki, które stały się znakiem rozpoznawczym miasta.

Skopje ma też niezwykle ważny punkt na mapie pielgrzymkowej i historycznej, bowiem tak jak wspominaliśmy to tu, 26 sierpnia 1910 roku, urodziła się Matka Teresa (Anjezë Gonxha Bojaxhiu ), późniejsza laureatka Pokojowej Nagrody Nobla i założycielka Misjonarek Miłości. Co ciekawe, w centrum miasta działa Dom Pamięci Matki Teresy - muzeum w miejscu, gdzie stał kościół, w którym została ochrzczona. Można tu zobaczyć pamiątki, zdjęcia i poznać historię jej młodości w Skopje, zanim wyruszyła na misje do Indii.