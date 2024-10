Antek Królikowski znowu został ojcem! Ujawniono imię córeczki. Jego ukochana Izabela urodziła

Antoni Królikowski oraz Izabela Banaś zostali rodzicami. Portal ShowNews jako pierwszy podał informację o szczęśliwym rozwiązaniu. Parze urodziła się zdrowa, piękna córeczka, której nadano imię Jadwiga. Malutka kruszynka, zdaniem informatorów redakcji, przyszła na świat w pierwszy dzień października o godz. 4:00 nad ranem. Będzie więc zodiakalną wagą. Na zdjęciach, które pokazał ShowNews, widać uśmiechniętego Antka Królikowskiego, który wpatruje się w aparat. A na rękach aktora maluszek, przytulony do piersi. Antoni jest dumny z kolejnego potomka. Pierwszego syna ma z Joanną Opozdą. Teraz drugie dziecko, dziewczynkę, ma z Izabelą Banaś. Zdążył ponoć już nawet rozesłać zdjęcia po znajomych. Rodzicom oraz maleństwu redakcja "Super Expressu" życzy oczywiście dużo zdrowia.

Antoni Królikowski i Izabela Banaś. Historia miłości

Antoni Królikowski oraz Izabela Banaś poznali się w dość niecodziennych okolicznościach. Do ich zażyłej relacji miało bowiem dojść jeszcze w czasie, gdy aktor był z Joanną Opozdą. Media huczały, że celebryta zdradził aktorkę, zostawiając ją samą tuż przed porodem ich syna. Izabela była wówczas jego sąsiadką, poznali się w windzie i złapali "nić porozumienia". I choć wiele osób grzmiało, że to źle świadczy dla ich związku, to para przetrwała do dziś. Banaś zaszła także w ciążę, a teraz - jak już wiemy - urodziła piękną córeczkę. Para długi czas nie pokazywała się publicznie, by uniknąć medialnego ataku, ale później bez problemu pokazywali się razem "na salonach". Królikowski wiele razy podkreślał, że nowa partnerka jest dla niego prawdziwym wsparciem. Od czasu do czasu na łamy prasy powraca jednak temat jego związku z Opozdą i licznych afer z tym związanych. Dziś, z uwagi na cud narodzin, wszystko inne zapewne schodzi na dalszy plan.

