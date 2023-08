Paweł Królikowski miał siostrę! Ich brat Rafał Królikowski także jest aktorem

Paweł Królikowski ponad trzy lata po swojej śmierci wywołał wielką sensację. Jako pierwsi podaliśmy, że aktor miał nieślubne dziecko, które urodziło się już po zawawrciu związku małżeńskiego z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. Aktorka znana z roli Grażynki w serialu "Klan" potwierdziła, że jej mąż miał syna z inną kobietą. - Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu - powiedziała Pudelkowi. Małgorzata Ostrowska-Królikowska - mimo małżeńskich zawirowań - była z mężem aż do jego śmierci w 2020 roku. W rozmowie z "Faktem" ujawniła, jakim mężem był Paweł Królikowski. Na pewno łączyło ich głębokie uczucie. Aktor znany m.in. z "Rancza" i "Pitbulla" był także blisko związany ze swoim bratem - Rafałem Królikowskim. Mało kto wie, że Paweł Królikowski miał także siostrę. Wiele o niej nie wiadomo, bo kobieta stroni od mediów.

Kim jest Anita Królikowska, siostra Pawła Królikowskiego?

Rafał Królikowski ma świetne relacje z żoną Pawła i cała rodzina mocno się wspiera. Ze śmiercią Pawła Królikowskiego ciągle trudno się pogodzić. - Potrzeba czasu, żeby ta rana się zagoiła. Wszystkie trudne wydarzenia go wymagają. Oraz rozmów, spotkań i dystansu - to jedyne lekarstwo, które świat i życie może nam zaoferować - mówił Rafał Królikowski w rozmowie z "Dobrym tygodniem". Przy okazji wyjawił też, że w trudnych momentach największym wsparciem dla rodziny była ich siostra - Anita. - To ona jest tą osobą, która wspiera nas wszystkich - podkreślił brat Pawła Królikowskiego. Kim jest Ania Królikowska? W internecie nie ma o niej zbyt wielu informacji. Jak czytamy w portalu dzienniklodzki.pl, siostra braci Królikowskich urodziła się w 1975 roku. Serwis podaje także, że Anita Królikowska jest grafikiem komputerowym i ma dwójkę dzieci.

