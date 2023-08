Dlatego każdego roku zjeżdżają się tu zabytkowe auta, które prezentują ich dumni właściciele. Odkąd Pawła z nami nie ma, starosta Náchodu Jan Birke zawsze wznosi ręce do góry, i mówi: "Pawle, to dla ciebie". Piękne, luksusowe oldsmobile docierają do Alei Dębów. To drugie ważne miejsce na mapie Kudowy, tu rosną dęby posadzone przez sławnych artystów. Ma tu swój dąb również Paweł Królikowski - opowiadała w rozmowie z "Plejadą" Małgorzata Ostrowska Królikowska.