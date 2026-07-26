Niezwykła metamorfoza Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Mało kto pamięta, jak wyglądała na początku kariery

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-07-26 5:10

Od nieśmiałej debiutantki do ikony stylu: urodzona 26 lipca 1984 roku Marta Żmuda Trzebiatowska przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Prześledź jej niezwykłą przemianę krok po kroku w naszej galerii.

Tak zmieniła się Marta Żmuda Trzebiatowska. Jej metamorfoza robi wrażenie

Pamiętacie, jak wyglądała na początku swojej drogi? Dziś to ikona stylu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina, ale jej wizerunek przeszedł fascynującą ewolucję. Od dziewczęcych stylizacji po dojrzałą elegancję - Marta Żmuda Trzebiatowska od lat inspiruje, a jej przemiana na przestrzeni lat jest najlepszym dowodem na to, jak świadomie budowała swoją pozycję w show-biznesie.

Każda fryzura, każda kreacja z czerwonego dywanu opowiadała kolejny rozdział jej historii. To właśnie te zmiany, które zobaczycie w naszej galerii, pokazują jej drogę od wschodzącej gwiazdy do dojrzałej artystki.

Marta Żmuda Trzebiatowska nigdy nie marzyła o sławie. Chciała grać w teatrze

Tak zaczynała Marta Żmuda Trzebiatowska. Mało kto pamięta jej pierwsze kroki

Zanim cała Polska poznała ją jako romantyczną Anię, Marta Żmuda Trzebiatowska stawiała pierwsze kroki z dala od blasku fleszy. Pochodząca z Człuchowa, uczennica klasy o profilu matematyczno-fizycznym, swoją pasję odkryła w kółku teatralnym. To tam wszystko się zaczęło.

Jej oficjalny debiut w serialu "Dom niespokojnej starości" z 2005 roku widzowie zobaczyli dopiero pięć lat później. W międzyczasie pojawiała się w epizodycznych rolach w takich hitach jak "Magda M." czy "Na dobre i na złe", cierpliwie budując swoje portfolio i czekając na przełom.

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Jeden rok w karierze Marty Żmudy Trzebiatowskiej odmienił wszystko

Tym przełomem okazał się rok 2008. To wtedy nastąpiła prawdziwa eksplozja jej popularności. Rola uroczej Ani w komedii romantycznej "Nie kłam, kochanie" u boku Piotra Adamczyka sprawiła, że z dnia na dzień stała się ulubienicą publiczności.

W tym samym roku premierę miał serial "Teraz albo nigdy!", który przypieczętował jej status gwiazdy. Gdyby tego było mało, wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami", docierając aż do półfinału i udowadniając, że ma w sobie sceniczną charyzmę, która wykracza daleko poza aktorstwo.

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Blaski i cienie kariery Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Od Telekamery po Węże

Kariera aktorki to sinusoida sukcesów i trudniejszych momentów. Już w 2009 roku odebrała prestiżową Telekamerę dla najlepszej aktorki, co było dowodem ogromnej sympatii widzów. Jednak nie bała się też ról, które spotykały się z chłodniejszym przyjęciem krytyków.

Za występy w filmach "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć" czy "Wkręceni 2" otrzymała antynagrody Węże. Mimo to nie poddała się i udowodniła swój kunszt, zdobywając nominację do Orła za drugoplanową rolę w docenionym przez krytyków filmie "Mowa ptaków" z 2019 roku. To pokazuje jej niezwykłą wszechstronność i odwagę.

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Prywatne życie Marty Żmudy Trzebiatowskiej. U boku znanego aktora odnalazła szczęście

Choć jej związek z tancerzem Adamem Królem był szeroko komentowany w mediach, prawdziwe szczęście i stabilizację odnalazła u boku innego artysty. W 2015 roku poślubiła aktora Kamila Kulę, z którym stworzyła rodzinę z dala od medialnego zgiełku.

Para doczekała się dwojga dzieci i konsekwentnie chroni swoją prywatność, udowadniając, że w świecie show-biznesu można zbudować trwałą i silną relację, ceniąc spokój domowego ogniska ponad wszystko.

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Ile lat ma Marta Żmuda Trzebiatowska? W 2026 roku zaskakuje wyglądem

Marta Żmuda Trzebiatowska urodziła się 26 lipca 1984 roku. Oznacza to, że w 2026 roku kończy 42 lata, a jej wygląd i energia wciąż zachwycają. Aktorka udowadnia, że wiek to tylko liczba, a dojrzałość dodaje jej klasy i pewności siebie.

Jak zmieniała się przez te wszystkie lata? Które stylizacje zapisały się w historii polskiej mody, a które dziś mogą wywołać uśmiech nostalgii? Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej wyjątkowej galerii zdjęć, która jest podróżą przez jej niezwykłą karierę.

Tak Marta Żmuda Trzebiatowska wyglądała u progu kariery. Dziś zachwyca na czerwonym dywanie
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MARTA ŻMUDA TRZEBIATOWSKA