Niezwykła metamorfoza Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Mało kto pamięta, jak wyglądała na początku kariery

Spis treści
- Tak zmieniła się Marta Żmuda Trzebiatowska. Jej metamorfoza robi wrażenie
- Tak zaczynała Marta Żmuda Trzebiatowska. Mało kto pamięta jej pierwsze kroki
- Jeden rok w karierze Marty Żmudy Trzebiatowskiej odmienił wszystko
- Blaski i cienie kariery Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Od Telekamery po Węże
- Prywatne życie Marty Żmudy Trzebiatowskiej. U boku znanego aktora odnalazła szczęście
- Ile lat ma Marta Żmuda Trzebiatowska? W 2026 roku zaskakuje wyglądem
Tak zmieniła się Marta Żmuda Trzebiatowska. Jej metamorfoza robi wrażenie
Pamiętacie, jak wyglądała na początku swojej drogi? Dziś to ikona stylu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina, ale jej wizerunek przeszedł fascynującą ewolucję. Od dziewczęcych stylizacji po dojrzałą elegancję - Marta Żmuda Trzebiatowska od lat inspiruje, a jej przemiana na przestrzeni lat jest najlepszym dowodem na to, jak świadomie budowała swoją pozycję w show-biznesie.
Każda fryzura, każda kreacja z czerwonego dywanu opowiadała kolejny rozdział jej historii. To właśnie te zmiany, które zobaczycie w naszej galerii, pokazują jej drogę od wschodzącej gwiazdy do dojrzałej artystki.
Tak zaczynała Marta Żmuda Trzebiatowska. Mało kto pamięta jej pierwsze kroki
Zanim cała Polska poznała ją jako romantyczną Anię, Marta Żmuda Trzebiatowska stawiała pierwsze kroki z dala od blasku fleszy. Pochodząca z Człuchowa, uczennica klasy o profilu matematyczno-fizycznym, swoją pasję odkryła w kółku teatralnym. To tam wszystko się zaczęło.
Jej oficjalny debiut w serialu "Dom niespokojnej starości" z 2005 roku widzowie zobaczyli dopiero pięć lat później. W międzyczasie pojawiała się w epizodycznych rolach w takich hitach jak "Magda M." czy "Na dobre i na złe", cierpliwie budując swoje portfolio i czekając na przełom.
Jeden rok w karierze Marty Żmudy Trzebiatowskiej odmienił wszystko
Tym przełomem okazał się rok 2008. To wtedy nastąpiła prawdziwa eksplozja jej popularności. Rola uroczej Ani w komedii romantycznej "Nie kłam, kochanie" u boku Piotra Adamczyka sprawiła, że z dnia na dzień stała się ulubienicą publiczności.
W tym samym roku premierę miał serial "Teraz albo nigdy!", który przypieczętował jej status gwiazdy. Gdyby tego było mało, wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami", docierając aż do półfinału i udowadniając, że ma w sobie sceniczną charyzmę, która wykracza daleko poza aktorstwo.
Blaski i cienie kariery Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Od Telekamery po Węże
Kariera aktorki to sinusoida sukcesów i trudniejszych momentów. Już w 2009 roku odebrała prestiżową Telekamerę dla najlepszej aktorki, co było dowodem ogromnej sympatii widzów. Jednak nie bała się też ról, które spotykały się z chłodniejszym przyjęciem krytyków.
Za występy w filmach "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć" czy "Wkręceni 2" otrzymała antynagrody Węże. Mimo to nie poddała się i udowodniła swój kunszt, zdobywając nominację do Orła za drugoplanową rolę w docenionym przez krytyków filmie "Mowa ptaków" z 2019 roku. To pokazuje jej niezwykłą wszechstronność i odwagę.
Prywatne życie Marty Żmudy Trzebiatowskiej. U boku znanego aktora odnalazła szczęście
Choć jej związek z tancerzem Adamem Królem był szeroko komentowany w mediach, prawdziwe szczęście i stabilizację odnalazła u boku innego artysty. W 2015 roku poślubiła aktora Kamila Kulę, z którym stworzyła rodzinę z dala od medialnego zgiełku.
Para doczekała się dwojga dzieci i konsekwentnie chroni swoją prywatność, udowadniając, że w świecie show-biznesu można zbudować trwałą i silną relację, ceniąc spokój domowego ogniska ponad wszystko.
Ile lat ma Marta Żmuda Trzebiatowska? W 2026 roku zaskakuje wyglądem
Marta Żmuda Trzebiatowska urodziła się 26 lipca 1984 roku. Oznacza to, że w 2026 roku kończy 42 lata, a jej wygląd i energia wciąż zachwycają. Aktorka udowadnia, że wiek to tylko liczba, a dojrzałość dodaje jej klasy i pewności siebie.
Jak zmieniała się przez te wszystkie lata? Które stylizacje zapisały się w historii polskiej mody, a które dziś mogą wywołać uśmiech nostalgii? Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej wyjątkowej galerii zdjęć, która jest podróżą przez jej niezwykłą karierę.