Niezwykła metamorfoza Agnieszki Kaczorowskiej. Zobacz, jak się zmieniała

Niewiele gwiazd dorastało na oczach całej Polski tak jak ona. Pamiętamy ją jako uroczą, małą dziewczynkę z kultowego serialu, ale przez lata przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zmieniała nie tylko fryzury i styl, ale przede wszystkim wizerunek.

Z niewinnej aktorki dziecięcej stała się światowej klasy tancerką, pewną siebie bizneswoman i dojrzałą artystką. Czy to w ogóle ta sama osoba? Jej przemiana to gotowy materiał na film.

Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie

Tak zaczynała Agnieszka Kaczorowska. Polacy pokochali ją za tę rolę

Wszystko zaczęło się w 1998 roku, gdy jako mała dziewczynka dołączyła do obsady serialu „Klan”. Rola Bożenki Kazuń przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność i na lata zdefiniowała jej wizerunek. Widzowie obserwowali, jak z dziecka staje się nastolatką, a następnie dorosłą kobietą.

Jednak równolegle do pracy na planie, Agnieszka Kaczorowska prowadziła drugie, niezwykle wymagające życie. Już w wieku sześciu lat zaczęła trenować taniec towarzyski, poświęcając pasji każdą wolną chwilę. To właśnie na parkiecie rodziła się jej prawdziwa tożsamość.

Ten program odmienił karierę Agnieszki Kaczorowskiej. Jeden moment zmienił wszystko

Prawdziwy przełom nadszedł w 2014 roku. To wtedy Agnieszka Kaczorowska dołączyła do programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” jako profesjonalna trenerka. Publiczność, znająca ją głównie jako Bożenkę, nagle zobaczyła w niej zmysłową i utalentowaną artystkę.

Kropką nad „i” było jej zwycięstwo w 2015 roku u boku aktora Krzysztofa Wieszczka. Kryształowa Kula otworzyła jej drzwi do zupełnie nowego etapu w karierze. Z dnia na dzień stała się jedną z najgorętszych postaci w mediach, udowadniając, że jest kimś więcej niż gwiazdą jednego serialu.

Burzliwe momenty w karierze Agnieszki Kaczorowskiej. Nie zawsze było kolorowo

Kariera Agnieszki Kaczorowskiej to nie tylko pasmo sukcesów. W 2017 roku z wielkim rozmachem otworzyła własną szkołę tańca, którą niestety musiała zamknąć trzy lata później z powodu pandemii. Nie poddała się i szukała nowych wyzwań.

W 2023 roku głośno było o jej nagłym zerwaniu współpracy z teatrem, co pokazało jej bezkompromisowy charakter. Chwilę później zaskoczyła wszystkich udziałem w reality show „Królowa przetrwania”, gdzie zaprezentowała zupełnie nieznaną, waleczną stronę. Pod koniec 2025 roku wróciła na scenę ze spektaklem „Siedem” i wypuściła własną linię perfum.

Prywatne rewolucje Agnieszki Kaczorowskiej. Głośny rozwód i nowa miłość

Życie prywatne Agnieszki Kaczorowskiej okazało się równie dynamiczne jak jej kariera. W 2018 roku poślubiła tancerza Macieja Pelę, z którym doczekała się dwóch córek, Emilii i Gabrieli. Przez lata tworzyli wizerunek idealnej pary.

Tym większym szokiem była informacja o ich rozstaniu, którą gwiazda potwierdziła w listopadzie 2024 roku w programie Kuby Wojewódzkiego. Zaledwie rok później, w listopadzie 2025 roku, para była już po rozwodzie. W międzyczasie media obiegła wieść o jej romansie z aktorem Marcinem Rogacewiczem, z którym oficjalnie pokazała się we wrześniu 2025 roku na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”.

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Ile lat ma dziś Agnieszka Kaczorowska? Jej aktualne zdjęcia to dowód wielkiej zmiany

Agnieszka Kaczorowska urodziła się 16 lipca 1992 roku. Oznacza to, że w 2026 roku świętuje swoje 34. urodziny. Patrząc na jej zdjęcia sprzed lat, trudno uwierzyć, jak wielką drogę przeszła.

Jak wygląda dzisiaj? Zobaczcie sami w naszej galerii, która krok po kroku śledzi jej niezwykłą przemianę. Od uroczej Bożenki z „Klanu” po dojrzałą kobietę i artystkę, która nie boi się iść własną drogą.