Żałoba w zespole Big Cyc. "Kochamy cię Kasiu"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-15 21:52

Zespół "Big Cyc" pogrążył się w żałobie. Muzycy przekazali niezwykle smutną wiadomość o śmierci osoby, która przez lata była filarem ich koncertowego życia. Zmarła Katarzyna Kołodziejczyk - wieloletnia współpracowniczka, przyjaciółka i tour managerka grupy.

We wtorek 15 lipca 2026 roku na oficjalnym profilu zespołu Big Cyc na Instagramie pojawił się poruszający komunikat. Artyści poinformowali fanów o śmierci Katarzyny Kołodziejczyk, która przez lata odpowiadała za organizację tras koncertowych i wspierała muzyków podczas niezliczonych występów w całej Polsce.

Odeszła najważniejsza osoba w zespole

Tour manager jest jedną z najważniejszych osób w koncertujących zespołach. To właśnie on czuwa nad logistyką, harmonogramem i bezpieczeństwem artystów. W przypadku Katarzyny Kołodziejczyk jej rola była jednak znacznie większa, niż tylko zawodowe obowiązki. Muzycy nie ukrywają, że przez lata stała się częścią ich codzienności i osobą, na której zawsze mogli polegać. Jej odejście pozostawiło ogromną pustkę wśród członków zespołu oraz osób współpracujących przy organizacji koncertów.

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Poruszające pożegnanie 

W opublikowanym oświadczeniu członkowie "Big Cyca" podkreślili, jak ważną postacią była dla nich Katarzyna Kołodziejczyk.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszej wieloletniej tour menagerki Kasi Kołodziejczyk (Niby Kasi). Przez lata z ogromnym zaangażowaniem wspierała zespół, będąc nie tylko profesjonalistką, ale także przyjacielem i ważną częścią naszej muzycznej rodziny.

"Na zawsze w naszej pamięci"

Na tym jednak nie zakończyły się wzruszające słowa pożegnania. Artyści zwrócili się bezpośrednio do swojej wieloletniej współpracowniczki, podkreślając, że na zawsze pozostanie w ich sercach i pamięci.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Kochamy cię Kasiu. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Spoczywaj w pokoju.

Pod publikacją szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy od fanów i osób związanych z branżą muzyczną. Internauci składają kondolencje rodzinie zmarłej oraz członkom zespołu, którzy muszą zmierzyć się z bolesną stratą. Dla muzyków "Big Cyca" śmierć Katarzyny Kołodziejczyk to nie tylko pożegnanie cenionej współpracowniczki, ale przede wszystkim bliskiej osoby, która przez lata współtworzyła historię grupy i towarzyszyła jej w najważniejszych momentach koncertowej działalności.  

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KRZYSZTOF SKIBA
BIG CYC