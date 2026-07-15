Ariana Grande jak Mandaryna. Też wróciła do byłego!

Od kilku dni w rodzimych mediach głośno jest o powrocie Michała Wiśniewskiego do swojej byłej żony, Mandaryny. Słynna para postanowiła spróbować jeszcze raz, po upływie 21 lat od momentu rozstania. Wokalista zespołu Ich Troje zdecydował się oficjalnie ogłosić ten fakt, reagując na sugestie swojej piątej żony Poli, z którą jest w trakcie rozwodu, o jego romansie z byłą partnerką.

I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec. Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego. Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - powiedział na udostępnionym w social mediach nagraniu.

Ta informacja wywołała ogromne zaskoczenie nie tylko wśród fanów, ale i u dzieci muzyków. W wywiadzie dla serwisu Eska.pl Xavier Wiśniewski wyznał, że rodzice początkowo ukrywali powrót. Wraz z siostrą domyślili się prawdy, zauważając, że Michał i Mandaryna spędzają ze sobą znacznie więcej czasu niż zazwyczaj.

Ariana Grande i Ricky Alvarez - nowy związek

Podobna sytuacja ma miejsce w amerykańskim show-biznesie, o czym poinformował portal TMZ. Ariana Grande, która jest w trakcie trasy koncertowej, powróciła do swojego byłego partnera, Ricky'ego Alvareza, z którym spotykała się ponad dekadę temu.

Ariana Grande wróciła do byłego partnera Ricky'ego Alvareza

Zaledwie kilka tygodni wstecz media donosiły o zakończeniu związku wokalistki z Ethanem Slaterem. Okazuje się, że artystka szybko uporała się z rozstaniem. TMZ, powołując się na informacje z jej otoczenia, przekazało, że piosenkarka ponownie związała się z Rickym Alvarezem.

Para miała wspólnie świętować Dzień Niepodległości. Co więcej, wokalistka zmodyfikowała tekst utworu „Thank U, Next”. Zamiast oryginalnego fragmentu „Napisałam kilka piosenek o Rickym. Teraz słucham ich i się śmieję”, zaśpiewała zmienioną wersję.

Napisałam kilka piosenek o Rickym. Zawsze znajdziemy drogę powrotną.

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