Wiśniewski układa sobie życie "na nowo", a Pola informuje o chorobie dziecka. Smutny widok!

Jeszcze kilka miesięcy temu Michał i Pola Wiśniewscy tworzyli udane i szczęśliwe małżeństwo. Para pobrała się w 2020 roku i wspólnie wychowywała dwóch synów. W mediach społecznościowych często pokazywali obraz zgranej, pełnej miłości rodziny.

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Początek 2026 roku przyniósł jednak informacje, których nikt się nie spodziewał. Kryzys w związku, wzajemne oskarżenia a w marcu Michał Wiśniewski oficjalnie potwierdził rozstanie z piątą żoną. Od tego momentu para mierzy się z formalnościami związanymi z rozwodem, który obecnie toczy się przed sądem.

Sprawa rozwodowa Michała i Poli Wiśniewskich od początku wzbudza ogromne zainteresowanie. Podczas kolejnych rozpraw poruszone zostały kwestie dotyczące między innymi opieki nad dziećmi, finansów, a także dalszych ustaleń między byłymi małżonkami.

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Jednym z najgłośniejszych tematów stała się jednak kwestia alimentów. Michał Wiśniewski w publicznym oświadczeniu odniósł się do wysokości kwoty, której miała domagać się Pola. Według jego słów chodziło o 33 tysiące złotych miesięcznie. Artysta przekazał również, że sąd miał ostatecznie zdecydować o znacznie niższej sumie, wynoszącej około jednej trzeciej tej kwoty.

Do tych informacji szybko odniosła się prawniczka Poli Wiśniewskiej, Justyna Nowak-Trojanowska. Pełnomocniczka kobiety zaprzeczyła, aby jej klientka miała wystąpić o alimenty w wysokości 33 tysięcy złotych.

Dzień dobry. Kwota 33 000 zł wskazana przez Pana Michała Wiśniewskiego w jego wczorajszym oświadczeniu jest nieprawdziwa. Nie mnie oceniać, czy tego rodzaju zachowanie wynika z nieznajomości akt sprawy czy może stanowi celowy zabieg mający wytworzyć niekorzystny wizerunek mojej Mandantki. Nie bez przyczyny postępowanie rozwodowe toczy się przy drzwiach zamkniętych. Wskazane w nim informacje winny być znane stronom, a nie rozpowszechniane publicznie - powiedziała "Super Expressowi" adwokat Justyna Nowak-Trojanowska.

Gdy Michał Wiśniewski cieszy się z "nowego" związku, Pola publikuje w sieci zdjęcia z dzieckiem i informuje o tym, że jej pociecha jest chora.

U nas bostonka. A jak u was? - napisała w sieci Pola Wiśniewska.

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