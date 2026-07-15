Najpiękniejsze Polki walczą o koronę Miss Polski! Sesja w strojach robi furorę!

Miss Polski 2026: Która z uczestniczek zdobędzie koronę?

Trwają intensywne przygotowania do gali finałowej konkursu Miss Polski 2026. Do ostatniego etapu zakwalifikowały się dwadzieścia cztery piękne kobiety z całej Polski. O tym, która z nich otrzyma koronę najpiękniejszej dowiemy się 2 sierpnia. Wybór tegorocznej miss odbędzie się w ramach Festiwalu Piękna 2026.

Konkurs Miss Polski to nie tylko piękne suknie oraz pozowanie na scenie. Przed finałem kandydatki do korony biorą udział m.in. w zgrupowaniach, podczas których mogą się lepiej poznać, ale również uczestniczą w specjalnych warsztatach. Pierwszy z wyjazdów odbył się kilka tygodni temu. Finalistki na zaproszenie Ministerstwa Turystyki Sri Lanki wyruszyły na rajską wyspę.

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Miss Polski 2026: Drugie zgrupowanie finalistek

W miniony weekend zakończyło się drugie z przedfinałowych grupowań. Tym razem finalistki zawitały do Krakowa. Intensywne dni zaowocowały nagraniem wizytówek, pierwszymi przymiarkami widowiskowych kreacji oraz bezcennymi warsztatami. Dziewczyny wracają do domów bogatsze o wiedzę z zakresu autoprezentacji, samoobrony, zdrowia i budowania marki osobistej, gotowe na nadchodzący wielki finał.

Atmosfera wielkiego finału staje się coraz bardziej wyczuwalna. Podczas zgrupowania finalistki wzięły udział w pierwszych przymiarkach zjawiskowych sukien ślubnych - Rogowskie Bridal. Nie zabrakło też pierwszych prób choreograficznych.

W napiętym grafiku pełnym nagrań, prób i sesji zdjęciowych, kluczowa była chwila oddechu. Finalistki regenerowały siły w krakowskim Parku Wodnym. Relaks w strefie saun, delikatne rozciąganie z treningiem oddechowym czy chwile w basenie pozwoliły im zresetować umysł i ciało po dniach pełnych wyzwań.

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