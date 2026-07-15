Kto zastąpi Julię Wieniawę w "Mam Talent"? Sprawdziliśmy komentarze. Czytelnicy "Super Expressu" mają swoich faworytów

Widzowie mają swoje typy. Kto powinien zastąpić Julię Wieniawę?

Decyzja Julii Wieniawy o rozstaniu z programem sprawiła, że fani zaczęli zastanawiać się, kto mógłby zająć jej miejsce w programie. W mediach społecznościowych "Super Expressu" poprosiliśmy czytelników o wskazanie osoby, która ich zdaniem najlepiej sprawdziłaby się w roli jurora "Mam Talent".

Wśród najczęściej wymienianych nazwisk znalazły się Doda, Skolim, Bagi, Agnieszka Kaczorowska oraz Michał Wiśniewski. Nie zabrakło również propozycji takich osób jak Julia Żugaj, Mandaryna czy Mery Spolsky.

Komentarze pokazały, że odbiorcy programu mają różne oczekiwania wobec nowego jurora. Jedni stawiają na popularność i rozpoznawalność, inni na doświadczenie sceniczne oraz znajomość świata artystycznego.

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Doda, Skolim i Bagi wśród najczęściej wskazywanych kandydatów

Wśród propozycji czytelników szczególnie często przewijała się Doda. Wokalistka od lat jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego show-biznesu, a jej doświadczenie sceniczne sprawia, że wielu widzów widziałoby ją w roli osoby oceniającej uczestników programu.

Dużym zainteresowaniem cieszyli się również Skolim oraz Bagi. To nazwiska kojarzone z młodszą publicznością i obecnością w nowych mediach, co dla części komentujących może być atutem przy programie skierowanym do szerokiej widowni.

Wśród bardziej doświadczonych kandydatur pojawiali się także Agnieszka Kaczorowska i Michał Wiśniewski. Oboje od lat funkcjonują w przestrzeni artystycznej i telewizyjnej, dlatego część czytelników uważa ich za osoby, które mogłyby wnieść do programu wiedzę oraz własną perspektywę.

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Nie wszyscy chcą zmian. "Trójka jurorów wystarczy"

Nie każdy komentujący był jednak przekonany, że "Mam Talent" potrzebuje nowej osoby w jury. Wśród odpowiedzi w mediach społecznościowych "Super Expressu" najczęściej pojawiały się głosy, że obecny skład jest wystarczający.

Część czytelników proponowała, aby program pozostał przy trzyosobowym jury, argumentując, że większa liczba jurorów nie zawsze oznacza lepsze show. Dla wielu osób najważniejsza pozostaje chemia między jurorami i ich umiejętność oceniania uczestników.

Przypominamy, że w ostatniej 17. edycji za stołem jurorskim zasiadali: Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa, Marcin Prokop oraz Agustin Egurrola.

Różne pokolenia, różne oczekiwania

W komentarzach widać było również różnicę między osobami, które stawiają na młodsze gwiazdy, a tymi, którzy wolą bardziej doświadczonych artystów. Wśród propozycji pojawiali się zarówno twórcy popularni wśród młodszej publiczności, jak i nazwiska od lat obecne na polskiej scenie.

To pokazuje, że wybór nowego jurora "Mam Talent" może być sporym wyzwaniem dla produkcji. Nowa osoba musi bowiem nie tylko pasować do charakteru programu, ale także zyskać sympatię widzów.

Kto ostatecznie zasiądzie w jury?

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Julię Wieniawę w "Mam Talent". Opinie czytelników "Super Expressu" pokazują jednak, że zainteresowanie tematem jest ogromne, a fani programu mają wiele własnych pomysłów.

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