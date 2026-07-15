Bad Bunny rozgrzał Warszawę do czerwoności. Wiemy, kto trafił do kultowej strefy La Casita

Bad Bunny podbija świat. Spektakularny sukces portorykańskiego muzyka

Wywodzący się z Portoryko Bad Bunny od długiego czasu nie schodzi z ust krytyków muzycznych na całym świecie. Bieżący, 2026 rok przyniósł hiszpańskojęzycznemu twórcy pasmo niezwykłych triumfów. Jego najnowsze, szóste już wydawnictwo zatytułowane "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" zagwarantowało mu zdobycie trzech prestiżowych nagród Grammy, w tym tej najważniejszej za najlepszy album. Niespełna siedem dni po tym wiekopomnym wydarzeniu artysta uświetnił swoim występem przerwę meczu finałowego Super Bowl LX, o czym dyskutowano na długo przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Czternastominutowe widowisko w przerwie finału ligi NFL zapisze się w kronikach jako premierowy koncert zaśpiewany całkowicie po hiszpańsku, co doprowadziło do ostrej reakcji Donalda Trumpa. Z kolei publiczność z całego globu przyjęła ten krótki występ z ogromnym entuzjazmem. Bad Bunny wykorzystuje bowiem swoją twórczość do naświetlania problemów politycznych, dyskryminacji oraz poszukiwania własnego ja. Pochodzenie stanowi dla artysty powód do niezwykłej dumy, a dzięki odważnym tekstom został on okrzyknięty prawdziwym głosem młodego pokolenia borykającego się z trudnościami dzisiejszego świata.

Obecnie muzyk plasuje się w czołówce najczęściej odtwarzanych wokalistów globu. Aby zrozumieć fundamenty tak gigantycznej popularności, warto zapoznać się z tekstem Maksa Kluziewicza, który został opublikowany w debiutanckim wydaniu magazynu "ESKA Story".

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Polskie gwiazdy na koncercie Bad Bunny'ego. Rozalia Roszczyk w strefie La Casita

Muzyk odwiedził stolicę Polski w połowie lipca, prezentując materiał ze swojej głośnej trasy "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". Wejściówki na ten wyjątkowy wieczór zniknęły z oficjalnych systemów sprzedaży w mgnieniu oka. Stadion PGE Narodowy pękał w szwach od dziesiątek tysięcy zafascynowanych słuchaczy. Jak donosił portal "Eska", na trybunach zaroiło się od znanych twarzy rodzimego internetu i telewizji. Muzyczną ucztę podziwiali między innymi Maciej Kurzajewski ze swoim potomkiem, Maffashion, Anna Lewandowska, a także Natalia Szroeder i Vanessa Aleksander.

Zdecydowana większość zgromadzonych na płycie obiektu pragnęła choć przez chwilę przebywać w uwielbianej strefie La Casita, która swoim wyglądem przypomina klasyczną portorykańską posiadłość. To właśnie tam mogą bawić się miłośnicy twórczości rapera, którzy zostali wytypowani przez jego współpracowników za sprawą niezwykle radosnego usposobienia lub oryginalnego ubioru. Przed rozpoczęciem widowiska użytkownicy mediów społecznościowych z pasją debatowali, czy do tego elitarnego obszaru zostaną wpuszczeni celebryci znani z pierwszych stron gazet.

Ostatecznie jednak słynne postaci polskiego show-biznesu musiały zadowolić się standardowymi miejscami. Gigantyczne wysiłki w celu wejścia do ekskluzywnego sektora podjęła natomiast Rozalia Roszczyk, rozpoznawalna w przestrzeni wirtualnej pod pseudonimem rozaliiaaa. Twórczyni internetowa skutecznie zwróciła na siebie wzrok menedżerów artysty, ponieważ wyeksponowała swój wyraźnie zaokrąglony brzuch ciążowy. Oprócz niej na ucharakteryzowanej scenie bawiła się również Natalia Jaworska, która wcześniej brała udział w popularnym programie "Hotel Paradise".

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