Brutalnie pobili 36-latka i kobietę w centrum Bytowa. Mężczyzna nie żyje, 44-latka uniknęła śmierci

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-15 10:23

Tragiczny finał brutalnego pobicia w centrum Bytowa! Trzech mężczyzn zaatakowało 36-latka i 44-letnią kobietę. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. W sprawie zatrzymano trzech napastników, którzy trafili do aresztu. Mimo wysiłków lekarzy, poszkodowany zmarł. Po wynikach sekcji zwłok zarzuty mogą zostać zaostrzone. Podejrzanym grozi nawet 15 lat więzienia. Szczegóły poniżej.

Brutalny atak w centrum Bytowa. 36-latek zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło w czwartek, 9 lipca, w centrum Bytowa. Jak ustalili śledczy, trzech mężczyzn w wieku 28, 30 i 37 lat zaatakowało 36-letniego mężczyznę oraz 44-letnią kobietę. Najpoważniejszych obrażeń doznał 36-latek, który w ciężkim stanie trafił do szpitala.

- Policjanci natychmiast przystąpili do wyjaśniania sprawy. Na miejscu pracował technik, który przeprowadził szczegółowe oględziny i zabezpieczył materiał dowodowy. Śledczy przesłuchali również świadków zdarzenia. Działania funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia tożsamości napastników i ich zatrzymania – informuje Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Napastnicy trafili do aresztu. Zarzuty mogą zostać zaostrzone

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, którego skutkiem był ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego. Niestety, parę dni po zdarzeniu 36-latek zmarł w szpitalu.

Jak zaznacza policja, śledztwo w sprawie tragedii nadal trwa pod nadzorem prokuratora. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki sekcji zwłok.

- Kluczowe dla dalszego toku będą wyniki zleconej sekcji zwłok. Po jej wykonaniu kwalifikacja prawna czynu najprawdopodobniej zostanie zmieniona na udział w pobiciu, ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo przewidziana jest surowa kara, a sprawcom grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności – dodaje Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Decyzją sądu wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

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