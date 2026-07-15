Brutalnie pobili 36-latka i kobietę w centrum Bytowa. Mężczyzna nie żyje, 44-latka uniknęła śmierci

Brutalny atak w centrum Bytowa. 36-latek zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło w czwartek, 9 lipca, w centrum Bytowa. Jak ustalili śledczy, trzech mężczyzn w wieku 28, 30 i 37 lat zaatakowało 36-letniego mężczyznę oraz 44-letnią kobietę. Najpoważniejszych obrażeń doznał 36-latek, który w ciężkim stanie trafił do szpitala.

- Policjanci natychmiast przystąpili do wyjaśniania sprawy. Na miejscu pracował technik, który przeprowadził szczegółowe oględziny i zabezpieczył materiał dowodowy. Śledczy przesłuchali również świadków zdarzenia. Działania funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia tożsamości napastników i ich zatrzymania – informuje Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Napastnicy trafili do aresztu. Zarzuty mogą zostać zaostrzone

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, którego skutkiem był ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego. Niestety, parę dni po zdarzeniu 36-latek zmarł w szpitalu.

Jak zaznacza policja, śledztwo w sprawie tragedii nadal trwa pod nadzorem prokuratora. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki sekcji zwłok.

- Kluczowe dla dalszego toku będą wyniki zleconej sekcji zwłok. Po jej wykonaniu kwalifikacja prawna czynu najprawdopodobniej zostanie zmieniona na udział w pobiciu, ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo przewidziana jest surowa kara, a sprawcom grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności – dodaje Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Decyzją sądu wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

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