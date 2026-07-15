Gigantyczne kary dla turystów nad Bałtykiem. Wystarczy jeden błąd na plaży

Nad Bałtykiem sypią się mandaty

Sezon urlopowy trwa, a nad polskim morzem nie brakuje turystów korzystających z plaż i nadmorskich atrakcji. Podczas wakacyjnego wypoczynku łatwo jednak zapomnieć o przepisach, których nieprzestrzeganie może skończyć się dotkliwą karą finansową. Jednym z najczęściej łamanych zakazów jest wchodzenie na wydmy i schodzenie z wyznaczonych przejść.

Wydmy odgrywają niezwykle istotną rolę w ochronie wybrzeża. Stanowią naturalną barierę przed silnym wiatrem, sztormami i postępującą erozją, a porastająca je roślinność utrzymuje piasek na miejscu. Nawet pojedyncze przejście poza wyznaczoną trasą może uszkodzić delikatny ekosystem i osłabić jego funkcję ochronną. Za niszczenie wydm grozi mandat sięgający nawet 1,5 tys. zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, nałożona kara może być jeszcze wyższa.

Mandat na plaży nad polskim morzem. Za co grozi grzywna?

Restrykcje chroniące środowisko naturalne to zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ patrole bacznie weryfikują również inne przewinienia wczasowiczów. Dotkliwe konsekwencje finansowe spotkają osoby, które dopuszczą się następujących naruszeń:

kąpiel mimo wywieszonej czerwonej flagi,

zaśmiecanie plaży,

palenie papierosów w miejscach objętych zakazem,

rozpalanie grilla lub ogniska tam, gdzie nie jest to dozwolone,

nieprzestrzeganie lokalnych regulaminów obowiązujący

Wysokość kary zależy od rodzaju wykroczenia oraz okoliczności, jednak w wielu przypadkach funkcjonariusze mogą nałożyć mandat od razu podczas kontroli.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To najczystsze jeziora w Polsce. Krystaliczna woda jak na Malediwach!

8

Kiedy ratownicy zakazują kąpieli w Bałtyku?

Zamknięcie kąpieliska wynika z konieczności zapewnienia wczasowiczom absolutnego bezpieczeństwa. Służby ratownicze najczęściej wprowadzają bezwzględny zakaz wejścia do wody w sytuacjach takich jak:

porywisty wiatr generujący bardzo wysokie i niebezpieczne fale,

obecność zdradliwych i silnych prądów wstecznych,

nadciągające burze oraz ryzyko wyładowań elektrycznych,

drastyczny spadek widoczności spowodowany chociażby gęstą mgłą,

złe wyniki badań sanitarnych wody, wywołane na przykład masowym zakwitem groźnych sinic.

Dostosowanie się do flag wywieszanych przez ratowników stanowi podstawowy obowiązek każdego plażowicza, a łamanie tych wytycznych niesie za sobą realne zagrożenie zdrowia i życia.

Gdzie są sinice? Nad Bałtykiem duża zmiana. GIS opublikował dane [MAPA SINIC]