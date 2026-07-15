Auto roztrzaskało się o drzewo, dwie osoby zginęły! Dramat w Wielkopolsce

Do tragicznego wypadku doszło w środę, 15 lipca, około godziny 6.00 na drodze krajowej nr 32 między Ptaszkowem a Kotowem w powiecie grodziskim. Jak podaje „Głos Wielkopolski”, kierowca samochodu osobowego z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w przydrożne drzewo.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, zespoły ratownictwa medycznego oraz strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, a także druhów z OSP Grodzisk Wielkopolski i OSP Granowo.

Pojazdem podróżowały trzy osoby. W momencie naszego przyjazdu dwie z nich były uwięzione w samochodzie. Niestety bilans zdarzenia jest tragiczny. Dwie osoby nie żyją – mówi w rozmowie z dziennikarzami portalu asp. sztab. Witold Maciejewski, oficer prasowy grodziskich strażaków.

Na miejscu wciąż pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. Droga krajowa nr 32 pozostaje całkowicie zablokowana, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i korzystać z wyznaczonych objazdów.

Policja ustala dokładne przyczyny oraz przebieg tragicznego wypadku.