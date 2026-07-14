Dramatyczne sceny w Wejherowie. Strzał w głowę, ranny w stanie krytycznym

Do wstrząsającego zdarzenia doszło we wtorek, 14 lipca, w Wejherowie. Po godzinie 15:00 służby ratunkowe otrzymały wezwanie na ulicę Przemysłową. Na miejscu znaleziono mężczyznę z poważną raną postrzałową głowy.

Mężczyzna w stanie krytycznym. Trwa walka o jego życie

Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy udzielili rannemu pierwszej pomocy, po czym podjęli decyzję o natychmiastowym transporcie do szpitala. Jak podaje portal polsatnews.pl, "ranny w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala". Stan mężczyzny jest bardzo ciężki i lekarze walczą o jego życie.

Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze, którzy zabezpieczają ślady i gromadzą materiał dowodowy. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

- Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia

- przekazała policja w rozmowie z Interią.

Śledczy nie informują na razie, co mogło doprowadzić do postrzelenia ani w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia.

Portal polsatnews.pl informuje również, że "z nieoficjalnych informacji wynika, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie."

Na obecnym etapie są to jednak nieoficjalne ustalenia. Policja nie przekazała jeszcze szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia ani jego przyczyn. Więcej informacji powinno pojawić się po zakończeniu prowadzonych czynności procesowych.