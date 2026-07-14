Ciało kobiety dryfowały w rzece. Tragiczny finał poszukiwań 32-latki

Zgłoszenie o ciele w rzece Prosna. Służby w akcji w okolicach Robakowa

Alarm w powiecie pleszewskim rozległ się we wtorkowy poranek, 14 lipca. Ratownicy otrzymali sygnał o obiekcie unoszącym się na wodach rzeki Prosny, nieopodal miejscowości Robaków. Sprawę jako pierwszy opisał lokalny serwis Pleszew Nasze Miasto.

Jak podaje portal, osoby postronne dostrzegły w nurcie coś, co przypominało ludzkie zwłoki. Służby niezwłocznie przystąpiły do przeczesywania koryta rzeki oraz przyległych do niej brzegów.

Działania przyniosły dramatyczny rezultat. Strażakom udało się zlokalizować ciało i przetransportować je na ląd.

Niedługo później pleszewska Komenda Powiatowa Policji przekazała najgorsze wieści. Potwierdzono tożsamość zmarłej – to 32-letnia kobieta mieszkająca w gminie Gizałki. Jej zaginięcie zgłoszono zaledwie dzień wcześniej.

Teren znaleziska przez kilka godzin zabezpieczali funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwa ustalanie dokładnych okoliczności i przyczyn śmierci 32-latki, jednak na ten moment śledczy nie podają żadnych szczegółów.

Wczoraj (13 lipca) po godz. 9.00 wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 32-letniej mieszkanki gm. Gizałki. Kobieta ok. godz. 17.30 wyjechała rowerem ze swojego domu, a rodzina nie mogła nawiązać z nią kontaktu. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Zawiadomiona została też Wielkopolska Grupa Poszukiwawcza, która do poszukiwań wykorzystała drony i quady oraz Państwowa Straż Pożarna z dronem termowizyjnym. Dzisiaj ok. godz. 12 w miejscowości Robaków w rzece znaleziono ciało 32-latki. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury – poinformowała w rozmowie z dziennikarzami portalu asp. szt. Monika Kołaska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.