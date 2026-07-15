Zagotuj i polej oblepione tłuszczem kratki okapu. Lepki nalot spłynie, a filtr będzie jak nowy. Czyszczenie okapu kuchennego

Zaniedbany okap kuchenny to spadek wydajności i estetyczny problem, gdyż tłuszcz i opary szybko oblepiają jego filtry.

Odkryj domowy sposób na odtłuszczenie zapchanych kratek.

Nie szoruj! Sprawdź, jak zaskakująco skuteczna oliwka dla dzieci błyskawicznie usunie tłuste naloty z powierzchni okapu i przywróci mu blask.

Czyszczenie okapu kuchennego. Jak odtłuścić oblepione filtry?

Czyszczenie okapu kuchennego i jego poszczególnych elementów jest niezwykle ważną czynnością podczas porządków w domu. Zaniedbany okap to nie tylko estetyczny problem, ale również jego obniżona wydajność. Z racji, że to właśnie okap pochłania tłuszcz, opary i nieprzyjemne zapachy z gotowania, to niestety bardzo szybko osadza się na nim brud i tłusty osad. Jeśli nie będziemy go usuwać na bieżąco może mocno oblepić kratki okapu i w efekcie doczyszczenie jego elementów będzie kosztowało nas wiele pracy. Oczywiście najtrudniejszym do usunięcia zabrudzeniem na filtrze okapu jest tłuszcz, zwłaszcza zaschnięty. Jak wówczas możemy wyczyścić filtr, aby przywrócić mu dawny wygląd i funkcjonalność? Można wykorzystać do tego domowe sposoby, które szybko poradzą sobie z nawet starym nalotem tłuszczu na kratkach.

Zagotuj i polej oblepione tłuszczem kratki okapu. Lepki nalot spłynie

Ten domowy płyn odtłuszczający jest jednym z najczęściej polecanych sposobów na walkę ze starym tłuszczem na okapie kuchennym. Do jego przygotowania potrzebujesz sody oczyszczonej i wody. Najpierw w dużym garnku zagotuj wodę i włóż filtr do zlewu lub dużej miski. Posyp go obficie sodą oczyszczoną i polej płynem do naczyń. Ostrożnie zalej filtr wrzącą wodą, tak aby był w niej zanurzony. Pozostaw filtr do namaczania na co najmniej 15 minut. Już po chwili zobaczysz, jak woda staje się mętna i żółta od rozpuszczającego się tłuszczu, a kratki z okapu odzyskują dawny wygląd.

Czym wyczyścić brudny okap kuchenny?

Czyszczenie okapu kuchennego z tłuszczu wcale nie musi się wiązać z szorowaniem jego powierzchni lub stosowaniem silnych detergentów. W tym wypadku warto skorzystać z zasady, że tłuszcz najłatwiej usunąć tłuszczem. Dlatego do wyczyszczenia okapu doskonale nadaje się zwykła oliwka dla dzieci. Kosztuje grosze, a zmyje tłusty nalot z kratki okapu w kilka minut. Nie będziesz musiała nawet jej szorować. Oliwka doskonale rozpuści i usunie tłuste warstwy z powierzchni urządzenia. Nakładaj oliwkę gąbką, a następnie ściągają ją ściereczką namoczoną w gorącej wodzie. Możesz użyć także szorstkiej strony gąbki, aby pozbyć się mocniejszych zabrudzeń. Na koniec przetrzyj okap kuchenny ręcznikiem papierowym.

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