Wymieszaj i przetrzyj blaty kuchenne. Możesz nawet pojechać na urlop, a po powrocie blaty nadal będą lśniące i nie zakurzone. Sposób czyszczenia blatów kuchennych

Utrzymanie blatów kuchennych w idealnej czystości to ciągła walka z tłuszczem i kurzem – ale istnieje prosty, domowy patent, który odmieni Twoje sprzątanie.

Kluczem do sukcesu jest mieszanka wody i białego octu, która nie tylko czyści i odkaża, ale także przywraca powierzchniom olśniewający blask.

Odkryj, jak wzbogacenie tej mikstury o jeden składnik sprawi, że blaty pozostaną czyste na znacznie dłużej i zachwycą Cię efektem!

Dwa składniki, które wyczyszczą blaty kuchenne. Przetrzyj nimi szafki, a zobaczysz, jak to działa

Czyszczenie blatów kuchennych to jedna z tych czynności, którą się powtarza, powtarza i nadal brudne. Na blatach kuchennych przygotowujemy żywność, dodatkowo osadza się na nich tłuszcz z gotowania, a także zwykły kurz. Wiele osób zastanawia się, czy istnieją sposoby, po których blaty kuchenne pozostaną czyste przez dłuższy czas. Okazuje się, że tak. Ten domowy patent na czyszczeniem blatów kuchennych sprawi, że znów będą błyszczące.

Podstawą domowego płynu do czyszczenia blatów kuchennych jest mieszanka wody i białego octu. Najlepiej oba te płyny wymieszać w równych proporcjach. Dzięki temu właściwości octu będą w pełni wykorzystane, ale jego drażniący zapach szybciej odparuje. Ocet przywraca czyszczonym powierzchniom blask i sprawia, że nie powstają na nich zacieki. Dodatkowo ułatwia rozpuszczanie zabrudzeń, takich jak zaschnięte plamy po ketchupie czy innych sosach. Ocet także działa przeciwbakteryjnie, dzięki czemu świetnie odkaża blaty kuchenne i niweluje brzydkie zapachy, na przykład po filetowaniu ryby. Aby kurz i tłuszcz wolniej osadzały się na blatach kuchennych dodaj do mieszanki wody i octu niewielka ilość płynu do płukania. Na 100 ml wody i octu wystarczy pół zakrętki płynu do płukania. Zawarte w nim kationowe środki powierzchniowo-czynne pełnią funkcję antystatyczną. Oznacza to, że zapobiega to gromadzeniu się ładunków elektrycznych i sprawia, że kurz i inne zabrudzenia w powietrza nie osadzają się na powierzchni. Przetarcie blatów mieszanką z dodatkiem płynu do płukania sprawi, że pozostaną one czyste przez dłuższy czas.

Jeżeli na blatach kuchennych są inne, trudne do usunięcia, zabrudzenia, takie jak zaschnięte resztki jedzenia, spryskaj je mieszanką wody i octu i pozostaw na około godzinę. Ocet delikatnie rozpuści brud, bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. Pod żadnym pozorem nie ścierają zaburzeń drucianymi gąbkami lub nożem. W ten sposób możesz zarysować powierzchnię blatu kuchennego i trwale ją uszkodzić.

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