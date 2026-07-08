Ten piękny kwiat odstrasza kleszcze. Będą trzymać się z dala od twojego ogrodu

Marzysz o pięknej przestrzeni wokół domu, która odstraszy kleszcze? Poznaj doskonałe rozwiązanie.

Ta roślina zachwyca wyglądem, jest prosta w uprawie, a jej zapach sprawia, że kleszcze omijają ogród.

Dowiedz się, która bylina zmieni twoją działkę w oazę spokoju, pełną przyjaznych owadów.

Wiele osób szuka roślin, które nie tylko uatrakcyjnią otoczenie, ale też sprowadzą pożyteczne pszczoły, a jednocześnie odstraszą kleszcze. Znakomitym wyborem okazuje się pysznogłówka, zdobywająca rosnące uznanie na polskich działkach. Jej wyraziste kwiaty mienią się czerwienią, różem, fioletem i bielą. W dodatku kwitnie ona bardzo długo i nie sprawia trudności pielęgnacyjnych. Najważniejszą zaletą tej ozdobnej byliny jest jednak mocny zapach, który skutecznie zniechęca niechciane owady, w tym kleszcze, do zadomowienia się w ogrodzie.

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Pysznogłówka odstrasza kleszcze. Ten zapach działa na nie drażniąco

Pysznogłówka, wywodząca się z Ameryki Północnej, zalicza się do rodziny jasnotowatych. Charakterystyczny aromat tej rośliny, przypominający połączenie bergamotki, cytrusów i mięty, to zasługa licznych olejków eterycznych ukrytych w liściach. Ze względu na ten niezwykły zapach działkowicze często decydują się na sadzenie jej obok altan czy tarasów. Ponieważ kleszcze nie tolerują tej woni, bylina stanowi świetne wsparcie w ochronie posesji, choć należy pamiętać, że nie zastąpi ona całkowicie tradycyjnych środków zapobiegawczych.

To jednak nie koniec zalet tej wyjątkowej rośliny. Jej piękne kwiaty przyciągają pożyteczne owady, takie jak motyle, pszczoły czy trzmiele, wspomagając tym samym zapylanie innych roślin. Dla zwolenników bioróżnorodności to wręcz obowiązkowy element rabaty kwiatowej.

Warto dodać, że pysznogłówka od setek lat znajduje zastosowanie w ziołolecznictwie. Zaparzone liście uwalniają olejki eteryczne i przeciwutleniacze, które od lat wykorzystywano do poprawy trawienia, walki z przeziębieniem oraz jako środek o właściwościach antybakteryjnych. Przed włączeniem takich naparów do diety, zwłaszcza u osób przyjmujących leki, zawsze zaleca się jednak konsultację medyczną.

Uprawa tej byliny to czysta przyjemność. Preferuje ona słońce lub delikatny półcień oraz umiarkowanie wilgotną, żyzną glebę. Doskonale znosi polskie zimy, ale w okresach przedłużającej się suszy potrzebuje wody. Żeby cieszyć się bujnym kwitnieniem przez wiele sezonów, wystarczy pozbywać się uschniętych kwiatostanów i co kilka lat odmładzać roślinę.

Posadzenie pysznogłówki to prosty sposób na zachwycający i bezpieczny ogród, wolny od kleszczy.

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