Na zakręcie nie zdjął nogi z gazu. Bartek i Oskar skończyli przejażdżkę w czarnych workach

Przasnysz. Bartek i Oskar zginęli w wypadku

Wracamy do tragicznego wypadku, do którego doszło kilka minut po godz. 6 we wtorek, 5 maja, na ul. Słowackiego w Przasnyszu.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo - informowała wówczas asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Autem podróżowało dwóch młodych mężczyzn. Bartek i Oskar. Mieli zaledwie po 18 lat. Obaj zginęli na miejscu.

Prokuratura zakończyła śledztwo. Co ustalono?

We wtorek, 7 lipca, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała o zakończeniu śledztwa w sprawie majowego wypadku drogowego z udziałem nastolatków. Sprawę umorzono.

- Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2026r. Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu umorzyła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 5 maja 2026r. w Przasnyszu […] wypadku drogowego, w którym kierujący samochodem osobowym Audi […] Bartosz T. poruszając się od Przasnysza w kierunku Chorzel, po wyjściu z łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawą stronę do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo, w wyniku czego zarówno kierujący, jak i pasażer pojazdu Oskar M. doznali obrażeń ciała skutkujących zgonem na miejscu zdarzenia, to jest o przestępstwo z art. 177 §2 k.k. - przekazała prkurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Jak dodała, w toku śledztwa ustalono, że kierowca Audi poruszając się dużą prędkością, wyjechał z zakrętu drogi, a następnie stracił panowanie nad autem. Pojazd zjechał na prawą stronę, później na lewą i uderzył dachem w drzewo.

- W toku śledztwa samochód Audi A3 poddano badaniu przez biegłego, w celu ustalenia jego sprawności technicznej w czasie zdarzenia. Biegły na podstawie dokonanych oględzin, nie wykazał, aby do wypadku przyczynił się stan techniczny pojazdu - zaznaczyła prok. Łukasiewicz.

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