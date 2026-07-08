Wyniki matur 2026 Warszawa. Jak poradzili sobie uczniowie ze stolicy?

Anna Wojnowska
2026-07-08 10:47

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła oficjalne statystyki dotyczące zdawalności i średnich wyników matur w 2026 roku. Zobacz, jak z arkuszami obowiązkowymi oraz przedmiotami na poziomie rozszerzonym poradzili sobie maturzyści w Warszawie i ile osób w stolicy pomyślnie zdało egzamin dojrzałości.

Uczniowie piszący maturę w dużej sali egzaminacyjnej. O wynikach egzaminów w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI matura

Wyniki matur Warszawa. Jaka była ogólna zdawalność w 2026 roku?

Z najnowszych danych wynika, że w Warszawie do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych przystąpiło 25 222 maturzystów. Świadectwo dojrzałości uzyskało 21 683 z nich, co oznacza, że ogólna zdawalność w stolicy wyniosła 85,97%. Wynik ten daje dobry punkt odniesienia do oceny poziomu wiedzy w mieście na tle reszty kraju.

Dla osób planujących rekrutację na uczelnie wyższe, oficjalne wyniki matur z Warszawy są bardzo ważną wskazówką. Pokazują one, jak silna była w tym roku konkurencja w walce o indeksy na najbardziej prestiżowe kierunki.

Wyniki matur 2026 Warszawa: licea i technika. Średnie z przedmiotów podstawowych

Jak uczniowie ze stolicy poradzili sobie z najważniejszymi egzaminami? Analizując wyniki matur 2026 (Warszawa, licea oraz szkoły techniczne), wyraźnie widać, że najwyższą zdawalnością i najlepszymi wynikami punktowymi mogą pochwalić się zdający z języków obcych nowożytnych. Oto szczegółowe dane dla trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym w stolicy:

  • Język polski: do egzaminu podeszło 25 511 osób. Średni wynik wyniósł 64,2%, a próg zdawalności wynoszący minimum 30% punktów przekroczyło 96,73% zdających.
  • Matematyka: z tym przedmiotem zmierzyło się 25 484 maturzystów. Osiągnęli oni średni wynik na poziomie 65,7%, ze zdawalnością rzędu 87,95%.
  • Język angielski: egzamin pisało 24 433 uczniów. Był to najlepiej zdany przedmiot obowiązkowy – średni wynik wyniósł imponujące 86,6%, a maturę z tego języka zdało aż 97,87% osób.
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Przedmioty na poziomie rozszerzonym. Co wybierali warszawscy maturzyści?

Aby dostać się na studia, należy przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Należy pamiętać, że w przypadku tych przedmiotów nie obowiązuje 30-procentowy próg zdawalności, jednak im wyższy wynik, tym większe masz szanse w procesie rekrutacji. W 2026 roku w Warszawie największą popularnością cieszyły się następujące rozszerzenia:

  • Język angielski: ponad 20 600 zdających (średni wynik to 77,6%).
  • Matematyka: ponad 9 000 zdających (średni wynik to 50,6%).
  • Geografia: ponad 6 500 zdających (średni wynik to 53,7%).
  • Język polski: ponad 5 200 zdających (średni wynik to 50,7%).
  • Biologia: ponad 4 400 zdających (średni wynik to 46,0%).

Powyższe dane pomogą Ci oszacować Twoje własne szanse na tle tysięcy innych osób ze stolicy. Warto dokładnie przeanalizować swoje rezultaty i na bieżąco sprawdzać progi punktowe wytypowanych przez Ciebie uczelni, aby z sukcesem przejść przez zbliżający się etap naboru.

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