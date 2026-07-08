Powstanie nowy most na Wiśle! PKP podpisało umowę na inwestycję o wartości 1,3 mld złotych

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-08 9:45

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły znaczącą inwestycję o wartości 1,3 mld zł, która zrewolucjonizuje podróże koleją pod Warszawą. W ramach projektu zmodernizowany zostanie kluczowy odcinek, a jego centralnym punktem będzie budowa nowego, dwutorowego mostu na Wiśle. Dzięki temu pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły kursować z prędkością do 120 km/h, co znacząco skróci czasy przejazdów i zwiększy przepustowość linii.

Ważne zmiany dla pasażerów kolei pod stolicą 

Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały na początku lipca umowę o wartości 1,3 mld zł z konsorcjum firm INTOP Infrastruktura S.A, INTOP S.A, Trakcja S.A. oraz WKS Grybów Sp. z o. o. Jej przedmiotem jest modernizacja 32-kilometrowego odcinka Czachówek Wschodni – Pilawa wraz z budową nowego, dwutorowego mostu kolejowego nad Wisłą w Górze Kalwarii. 

Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy oraz zrealizuje roboty budowlane. Modernizacja obejmie około 32 km linii kolejowej nr 12 na odcinku Czachówek Wschodni – Pilawa, w tym tory, rozjazdy, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Obecnie na tej trasie kursują przede wszystkim pociągi towarowe, a jedynie na odcinku Czachówek – Góra Kalwaria także pociągi pasażerskie. Po zakończeniu inwestycji ruch pasażerski zostanie przywrócony na całym modernizowanym odcinku. Co więcej, zarówno pociągi pasażerskie, jak i towarowe będą mogły kursować z prędkością do 120 km/h.

– Dziś podpisujemy umowę na modernizację odcinka Czachówek Wschodni – Pilawa wraz z budową nowego, dwutorowego mostu kolejowego nad Wisłą w Górze Kalwarii. To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla towarowej obwodnicy Warszawy oraz dla przywrócenia regularnych połączeń pasażerskich na całej trasie. Konsekwentnie realizujemy modernizację linii kolejowej nr 12 - w najbliższych tygodniach planujemy podpisanie kolejnej umowy obejmującej następny odcinek tej linii kolejowej – między Skierniewicami a Czachówkiem. Dzięki tym inwestycjom zwiększymy przepustowość linii, poprawimy bezpieczeństwo ruchu i stworzymy lepsze warunki zarówno dla przewozów pasażerskich, jak i towarowych – powiedział Marcin Mochocki, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. inwestycji.

Nowy most kolejowy pod Warszawą

Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa nowego mostu kolejowego nad Wisłą w Górze Kalwarii. Obecna jednotorowa przeprawa zostanie zastąpiona nowym, dwutorowym obiektem zlokalizowanym około 14 metrów na północ od istniejącego mostu.

Nowa konstrukcja o długości 630,5 m i szerokości 18,26 m zwiększy przepustowość linii oraz wyeliminuje jedno z najważniejszych ograniczeń na tej trasie. Nowy obiekt będzie wyposażony także w poszerzony ciąg pieszo-rowerowy.

Na stacjach Czachówek Wschodni, Góra Kalwaria i Osieck oraz na przystankach osobowych Dziecinów-Warszówka i Jaźwiny powstaną nowe perony dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonej mobilności. Obiekty zostaną wyposażone w wiaty, ławki, energooszczędne oświetlenie, ścieżki naprowadzające oraz czytelną informację pasażerską. Na stacjach Czachówek Wschodni i Góra Kalwaria wybudowane zostaną przejścia podziemne z windami, a w pozostałych lokalizacjach dostęp do peronów zapewnią pochylnie.

Jak zapowiadają kolejarze, realizacja inwestycji poprawi dostęp do kolei, skróci czasy przejazdu, zwiększy bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego oraz wzmocni rolę transportu kolejowego jako ekologicznej alternatywy dla transportu drogowego. Zakończenie prac planowane jest w 2029 r.

Projekt nowego mostu kolejowego w Górze Kalwarii z opisem technicznym. O inwestycji PKP za 1,3 mld zł przeczytasz na SE.
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Góra Kalwaria straci bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą. Kolejarze kupili pociągi, które nie pasują do peronów
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