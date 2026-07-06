Wielka transakcja w centrum stolicy. Szwedzi sprzedali wieżowiec za blisko 160 milionów euro

Skanska sfinalizowała sprzedaż prestiżowego biurowca w centrum Warszawy

Skanska oficjalnie domknęła sprzedaż imponującego, 102-metrowego biurowca Studio A w Warszawie, stanowiącego drugi etap rozbudowanego kompleksu. Nabywcą obiektu jest szwedzki gigant Stena Real Estate AB, który w ten sposób wyraźnie wzmacnia swoją obecność na polskim rynku nieruchomości.

Wartość tej gigantycznej transakcji zamknęła się w kwocie 159 milionów euro.

Dla obu firm jest to już drugi wspólny biznes w ramach tego samego kompleksu biurowego. Zaledwie dwa lata wcześniej Stena kupiła od Skanskiej sąsiadujący, 55-metrowy biurowiec Studio B, płacąc za niego wówczas 86 milionów euro.

Wieżowiec Studio A znajduje się przy ulicy Prostej 28, tuż obok popularnej Fabryki Norblina, i stanowi jeden z ważniejszych punktów dynamicznie rozwijającego się centrum biznesowego stolicy. Budynek posiada 26 kondygnacji naziemnych, oferując łącznie około 27 700 metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni biurowej. Dodatkowo najemcy mają do dyspozycji cztery podziemne piętra, na których znajduje się 199 miejsc parkingowych, a także specjalna infrastruktura przystosowana do ładowania pojazdów elektrycznych.

Nowe technologie i komfort w warszawskim Studio A

Biurowiec Studio A zdecydowanie wyróżnia się na stołecznym rynku nieruchomości dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz rozbudowanej infrastruktury cyfrowej.

- Studio A to nowoczesny budynek przygotowany na zmiany, które przynosi przyszłość – zarówno środowiskowe, jak i technologiczne oraz społeczne. Już dziś ograniczanie śladu węglowego oraz efektywność energetyczną i operacyjną Studia A wspierają systemy bazujące na sztucznej inteligencji, np. digital twin. Zaawansowana infrastruktura cyfrowa, w tym neutralna infrastruktura łączności (NHIB) oraz zintegrowany dostęp przez Apple i Google Wallet, poprawiają komfort użytkowników, a jednocześnie zapewniają cyberbezpieczeństwo – powiedział Mariusz Krzak, wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce w Skanska Commercial Development Europe.

Projektanci kompleksu pomyśleli również o przestrzeni dla mieszkańców, tworząc ogólnodostępny plac pełen lokali usługowych i punktów gastronomicznych. Za architekturę inwestycji odpowiadają wspólnie duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci.

Zdjęcia wieżowca Studio A można obejrzeć w galerii poniżej:

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