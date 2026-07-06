Nic słodszego dziś nie zobaczycie! W Warszawie urodził się jeden z najmniejszych jelonków na świecie

Juana i Pitchu zostali rodzicami!

Wspaniałe wieści z początkiem nowego tygodnia przekazało Warszawskie ZOO za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kilka tygodni temu na świat przyszedł jeden z najmniejszych jelonków na świecie! Juana i Pitchu - para pudu południowych - powitali na świecie córeczkę!

„Mała waży ok. 1 kilograma, a docelowo osiągnie wzrost do ok. 40 cm. Zachwyca wszystkich swoim urokiem!” - poinformowali z radością opiekunowie pudu.

Jak dodali, w naturze pudu południowe żyją w lasach deszczowych Chile i Argentyny. To dosyć płochliwe i trudne do obserwacji zwierzęta. Również w ZOO nie jest łatwo je wypatrzyć, jednak warto próbować!

Jakie imię dla młodziutkiej samiczki pudu?

Żeby tradycji stało się zadość, w mediach społecznościowych Warszawskiego ZOO wystartował plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki. Do niedzieli, 12 lipca włącznie, w komentarzach pod postem stołecznego ogrodu zoologicznego można wpisywać swoje propozycje imienia dla samiczki pudu. Warunek jest jeden. „W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w Warszawskim ZOO otrzymują imiona na literę "S" i o propozycje zaczynające się na tę właśnie literkę Was prosimy” - zastrzegają pracownicy ZOO.

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