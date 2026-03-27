Warszawskie ZOO zmienia ceny biletów. Jak wygląda nowy cennik?

Warszawskie ZOO z nowym cennikiem. Ile zapłacimy za wejście?

Zainteresowani mają czas do 31 marca włącznie, aby kupić roczne wejściówki do stołecznego ZOO w dotychczasowych cenach. Już od środy, 1 kwietnia wprowadzony zostanie zaktualizowany cennik. Pracownicy ogrodu zoologicznego przekazali, że w przypadku jednorazowych biletów koszt wizyty wzrośnie o równe 10 złotych.

W okresie letnim za normalną wejściówkę trzeba będzie zapłacić 45 złotych, natomiast za ulgową - 35 złotych. Podczas miesięcy zimowych koszt wizyty wyniesie 35 złotych bez zniżek oraz 30 złotych dla osób uprawnionych do ulgi. Podrożeją także bilety roczne, które od teraz będą wyceniane na 150 złotych (normalny) i 100 złotych (ulgowy), co oznacza wzrost o 30 złotych względem starych stawek.

Przedstawiciele Warszawskiego ZOO tłumaczą powody podwyżek cen biletów

"Zmiany są potrzebne i wynikają przede wszystkim z rosnących kosztów utrzymania Ogrodu oraz niezbędnych remontów i ulepszeń - tak, aby naszym zwierzętom żyło się jeszcze lepiej, a wam odwiedzało nas przyjemniej. Już w tym roku otworzymy nowoczesny wybieg dla pingwinów, który pozwoli zobaczyć je w atrakcyjnym otoczeniu zapewniającym komfort zwierzętom i wygodniejszą pracę opiekunom. Trwają też prace nad kolejnymi inwestycjami [...]. Nowe ceny pozwolą nam zachować równowagę między dostępnością a dalszym rozwojem ZOO" - poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele stołecznego ogrodu.

Wejściówki niezmiennie da się nabyć na miejscu, w biletomatach i kasach, a także przez internet. Punkty stacjonarnej sprzedaży kończą pracę na godzinę przed oficjalnym zamknięciem całego obiektu. Jest to jednocześnie ostatni moment, w którym turyści mogą przekroczyć bramy ogrodu.

