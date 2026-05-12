Noc Muzeów 2026 w Warszawie zaskakuje. Można zwiedzić domy pogrzebowe

Noc Muzeów 2026 w Warszawie - kiedy ruszy zwiedzanie?

Tegoroczna odsłona warszawskiej Nocy Muzeów została oficjalnie zaplanowana na sobotę, 16 maja. W trakcie tego wyjątkowego wieczoru i nocy bezpłatnie otworzą się dla gości liczne galerie, miejskie muzea oraz publiczne instytucje, w tym przestrzenie na co dzień całkowicie niedostępne dla osób z zewnątrz. Zarówno mieszkańcy stolicy, jak i turyści mogą liczyć na darmowe koncerty, nocne przechadzki z przewodnikami, unikalne wystawy oraz szereg niespodzianek stworzonych specjalnie z okazji tego kulturalnego święta.

Noc Muzeów w domach pogrzebowych

W bogatym programie wydarzeń przewidzianych na 16 maja absolutnie nie brakuje nieszablonowych propozycji. Okazuje się, że w ramach nocnego eksplorowania stolicy chętni otrzymają szansę odwiedzenia dwóch nietypowych punktów: Zakładu Pogrzebowego Kucharski (Conrada 7) oraz Domu Pogrzebowego Służew (Fosa 19A).

Pierwsza z placówek zaprasza od 18:00 na dedykowane spotkanie pod wymownym tytułem "Ze Śmiercią Na Ty". Na miejscu zaplanowano intrygujące dyskusje dotyczące historii i przyszłych trendów w branży funeralnej, a goście obejrzą z bliska dawne pojazdy wykorzystywane niegdyś podczas ceremonii pożegnalnych. Nietypową atrakcją będą także klocki LEGO o tematyce funeralnej. Organizatorzy przewidzieli prelekcje o śmierci i procesie żałoby, darmowe zwiedzanie kulis oraz krótki występ muzyczny dla każdego, bez konieczności wcześniejszych zapisów.

Dom Pogrzebowy Służew również zaprasza w swoje progi punktualnie od godziny 18:00, oferując darmowe wejście i brak wymogu wcześniejszej rejestracji.

"Tematem tegorocznej edycji jest życie - jego kruchość, piękno i to, jak bardzo warto je celebrować każdego dnia. To nie będzie zwykłe zwiedzanie. To będzie podróż przez emocje, symbole, światło, dźwięk i opowieści, które pozwalają spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy" - piszą przedstawiciele zakładu w mediach społecznościowych.

W ramach wizyty uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję między innymi do bezpośrednich rozmów z pracownikami branży oraz obejrzenia artystycznej instalacji performatywnej. Warto zaznaczyć, że część trasy będzie przeznaczona jedynie dla osób powyżej 16. roku życia.

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?