Szokujące kulisy "Farmy"! Wszystko przez jednego znajomego

Program "Farma" od lat budzi ogromne emocje wśród widzów. To reality show, w którym uczestnicy muszą zmierzyć się z trudnymi warunkami życia na wsi, rywalizacją i presją czasu. Dla wielu to szansa na popularność i medialny start. Jednak jak się okazuje, nie wszyscy trafiają tam z własnej decyzji. Wojciech Wasilewski, jeden z uczestników programu, ujawnił kulisy swojego udziału, które mogą zaskoczyć fanów formatu.

To nie był jego plan! Uczestnik "Farmy" mówi wprost o kulisach show

W rozmowie z "Super Expressem" Wasilewski szczerze opowiedział, jak naprawdę znalazł się w programie. Jak podkreślił, jego celem nigdy nie była telewizyjna kariera ani zdobywanie popularności. Uczestnik przyznał również, że nie widzi siebie w świecie mediów społecznościowych, który dla wielu innych uczestników tego typu programów stał się naturalnym kierunkiem rozwoju. Wasilewski podkreślił, że udział w programie nie zmieni jego planów życiowych i nie traktuje telewizyjnej przygody jako przepustki do kariery influencer’a.

Powiem tak, ja tutaj nie zamierzałem przyjść. Winowajca tam siedzi obok, Heniek - to on mnie, w to wszystko mnie zaplątał i tak to zaszło za daleko, że znaleźliśmy się w tym programie. Moim celem nie było przyjście do tego programu, żeby coś tutaj osiągnąć, no ale stało się, jak się stało. Przyszedłem tutaj, udało mi się zostać do samego końca, bo wiadomo, jak już się coś wchodzi, no to nie można rezygnować, trzeba walczyć do końca (...) Medialnie nie widzę się w mediach społecznościowych, wiadomo, oni młodzi, to oni w tym brylują. Ja już jestem w takim wieku, że ciężko mi będzie się medialnie jakoś wybić, że będę coś pokazywał, czy tam prowadził blogi. Myślę, że to dla mnie na pewno nie będzie jakaś szansa, żeby się wypromować w internecie - mówi nam Wojciech Wasilewski.

Rozmawiała Julita Buczek

