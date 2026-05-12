Makabryczny wypadek polskiego żużlowca. Trwa walka o życie. Nowe informacje ws. Patryka Budniaka

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-05-12 17:08

Polski żużel zjednoczył się we wsparciu dla Patryka Budniaka, który w niedzielnym meczu Start Gniezno - Śląsk Świętochłowice miał makabryczny wypadek. 19-latek po operacji kręgosłupa wciąż znajduje się w śpiączce i pozostaje na OIOM-ie. Nowe informacje ws. ciężkiego stanu żużlowca przekazał reporterce radia Eska dyrektor klubu z Gniezna, Radosław Majewski. Budniaka czeka w środę kolejna poważna operacja.

Żużlowiec Patryk Budniak walczy o życie po makabrycznym wypadku

i

Autor: Gniezno24.com, Start Gniezno/ Materiały prasowe Żużlowiec Patryk Budniak walczy o życie po makabrycznym wypadku
  • Patryk Budniak miał makabryczny wypadek w niedzielnym meczu Krajowej Ligi Żużlowej.
  • Po wjechaniu w bandę uderzył w trybuny stadionu, zahaczył o metalowy pręt, a następnie spadł z dużej wysokości na betonowe podłoże.
  • 19-letni żużlowiec pozostaje w śpiączce na OIOM-ie, a w środę czeka go poważna operacja złamanych nóg, jak informuje dyrektor Startu Gniezno, Radosław Majewski.

19-letni Patryk Budniak walczy o życie. W środę kolejna operacja. Najnowsze wieści o zdrowiu żużlowca po wypadku

Środowisko żużlowe w Polsce trzyma obecnie kciuki za powrót do zdrowia Patryka Budniaka. W internecie ruszyła specjalna zbiórka, która ustalony limit 50 tysięcy złotych przekroczyła w godzinę. Obecnie na koncie jest już blisko 300 tys. zł, a kwota ta w całości zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację młodego żużlowca.

Wesprzeć zbiórkę możesz TUTAJ. Wystarczy kliknąć!

19-latek pozostaje w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, ale pojawiły się też pierwsze optymistyczne informacje. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, a żużlowiec przeszedł już operację kręgosłupa. W środę czeka go kolejny ważny zabieg.

Tym razem będzie to operacja obu złamanych nóg. Według planu na dzisiaj, w czwartek ma być wybudzany ze śpiączki - przekazał Natalii Krystek z Radia Eska dyrektor Startu Gniezno.

Wypadek na meczu żużlowym
Galeria zdjęć 10

W sprawie makabrycznego wypadku toczy się śledztwo, ale Radosław Majewski zapewnia, że podczas przerwanego meczu klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Służby nie znalazły na razie żadnych nieprawidłowości.

Patryk Budniak po zderzeniu motocykli z rywalem wjechał w bandę i wystrzelił w powietrze. Uderzył w trybuny stadionu, zahaczył o metalowy pręt, a następnie spadł z dużej wysokości na betonowe podłoże.

Czy poznajesz tych zawodników? Legendarni żużlowcy z dawnych lat
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od zawodnika, który był wychowankiem Falubazu Zielona góra. Jest to:
Andrzej Huszcza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

START GNIEZNO
GNIEZNO
ŻUŻEL