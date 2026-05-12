Nie żyje Stanisława Celińska. Tak wyglądał jej ostatni koncert

Stanisława Celińska nie żyje. Przyjaciółka pożegnała gwiazdę

Smutne wieści o odejściu wybitnej wokalistki i cenionej aktorki przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych jej bliska znajoma. Joanna Trzcińska opublikowała w sieci poruszający wpis, w którym poinformowała o śmierci artystki.

"Szanowni Państwo, z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym jakiego znałam… - poinformowała na Facebooku."

Gwiazda zmarła w wieku 79 lat, a od dłuższego czasu borykała się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi. W minionym roku artystka musiała zrezygnować z zaplanowanych występów, co było spowodowane nagłymi i bardzo silnymi bólami kręgosłupa. Mimo fizycznego cierpienia nie zamierzała rezygnować ze swojej pasji i wróciła do koncertowania przy pierwszej nadarzającej się okazji. W kwietniu 2026 roku pojawiła się na scenie po raz ostatni.

Ostatni koncert Stanisławy Celińskiej. Gdzie wystąpiła wokalistka?

W ubiegłym roku minęła dokładnie dekada od premiery niezwykle ciepło przyjętego albumu "Atramentowa". Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu Stanisława Celińska wyruszyła w specjalną trasę koncertową, podczas której przypominała publiczności utwory z tego przełomowego krążka. W kwietniu 2026 roku wokalistka zaśpiewała najpierw dla fanów w Warszawie, a następnie udała się na Pomorze. Jej ostatnie spotkanie z miłośnikami muzyki odbyło się 26 kwietnia na deskach gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej. Kalendarz gwiazdy zakładał kolejny występ za niecałe dwa tygodnie, ponieważ 24 maja miała zaprezentować swój repertuar we Wrocławiu.

