Rodzina Stanisławy Celińskiej. Kim są dzieci zmarłej gwiazdy? Co wiemy o jej mężu?

Stanisława Celińska była żoną Andrzeja Mrowca

Stanisława Celińska przez wiele dekad tworzyła udany związek z aktorem Andrzejem Mrowcem. Zakochani wzięli ślub w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy kariera sceniczna i ekranowa gwiazdy nabierała niezwykle szybkiego tempa. Owocem ich wieloletniej miłości jest dwójka dzieci, czyli córka Aleksandra i syn Mikołaj. Ukochany mąż słynnej gwiazdy odszedł w 2016 roku, pozostawiając bliskich w głębokim smutku.

Dzieci Stanisławy Celińskiej. Córka Aleksandra i syn Mikołaj

Małżeństwo doczekało się dwójki potomstwa. Córka Aleksandra stanęła na ślubnym kobiercu w 2016 roku i założyła własną rodzinę, dzięki czemu ulubienica widzów mogła cieszyć się rolą babci. Aktorka wielokrotnie w ciepłych słowach wypowiadała się o swoich wnukach oraz wyjątkowo bliskiej więzi z córką. Sama Aleksandra wyznała kiedyś, że obecność mamy podczas porodu dała jej ogromne poczucie bezpieczeństwa. Z kolei syn Mikołaj poszedł w ślady uzdolnionych rodziców i związał swoją ścieżkę zawodową ze sztuką. Ukończył edukację muzyczną, doskonale gra na perkusji i brał udział w tworzeniu różnorodnych formatów telewizyjnych. Pracował między innymi na planie popularnego serialu "Barwy szczęścia", gdzie pełnił funkcję asystenta reżysera. Pewien etap swojego życia spędził w Irlandii, dokąd wyemigrował po zakończeniu dłuższego związku, jednak ostatecznie zdecydował się na powrót do ojczyzny.

Odejście Stanisławy Celińskiej. Informację przekazała Joanna Trzcińska

Wybitna postać polskiej kultury odeszła 12 maja 2026 roku, dożywając siedemdziesięciu dziewięciu lat. Tragiczne wieści o śmierci gwiazdy przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Joanna Trzcińska, która na co dzień pomagała artystce w prowadzeniu jej oficjalnego konta na Facebooku.

Szanowni Państwo, Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym, jakiego znałam… Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: „Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają. To każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają. To w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie… - napisała Trzcińska.