Dramat Stanisławy Celińskiej przed śmiercią. Cierpiała z powodu potwornego bólu

Celińska cierpiała w ukryciu. Fani dziś wracają do jej dramatycznych słów

Informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej wstrząsnęła fanami i środowiskiem artystycznym. Przez dekady była jedną z najbardziej cenionych postaci polskiej kultury. Zachwycała na scenie teatralnej, w filmach i serialach, a jej koncerty przyciągały tłumy wiernych słuchaczy. Niewiele osób zdawało sobie jednak sprawę, jak bardzo cierpiała w ostatnim czasie. Jeszcze w zeszłym roku aktorka alarmowała fanów, że jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył.

Poruszające słowa Celińskiej wracają po jej śmierci. "Ból był nie do wytrzymania"

Jesienią 2025 roku Stanisława Celińska opublikowała poruszający wpis w mediach społecznościowych. Artystka poinformowała wtedy, że musi odwołać zaplanowane koncerty z powodu narastających problemów zdrowotnych. Gwiazda wyznała, że zmaga się z ogromnym bólem kręgosłupa, który stał się nie do wytrzymania. Lekarze zdecydowali o przyspieszeniu terminu operacji.

Dla fanów była to bardzo przykra wiadomość, bo koncerty Celińskiej od lat cieszyły się ogromną popularnością. Publiczność uwielbiała jej niezwykłą wrażliwość, emocjonalne wykonania i wyjątkowy kontakt z widzami. Sama artystka nie ukrywała wtedy smutku.

Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z państwem po występach - pisała Stanisława Celińska na Facebooku.

Po zabiegu potrzebna była rehabilitacja i odpoczynek. Mimo trudnych chwil Celińska do końca pozostawała w kontakcie ze swoimi fanami i dziękowała im za wsparcie oraz życzliwość.

Stanisława Celińska była prawdziwą ikoną polskiego kina i teatru. Karierę rozpoczęła jeszcze pod koniec lat 60., a ogromną popularność przyniosły jej role u najwybitniejszych reżyserów. Widzowie pokochali ją również za role serialowe. Drugą wielką miłością artystki była muzyka. Jej albumy osiągały status złotych i platynowych płyt, a utwory stały się niezwykle ważne dla fanów.

