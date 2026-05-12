Poruszające słowa menadżera po śmierci Stanisławy Celińskiej. Przerwał milczenie

Nie żyje Stanisława Celińska. To koniec pewnej epoki

Wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej spadła na fanów jak grom z jasnego nieba. Przez lata była jedną z najbardziej cenionych i lubianych artystek w Polsce. Zachwycała zarówno na ekranie, jak i na scenie muzycznej. Jej charakterystyczny głos, ogromna charyzma i niezwykła wrażliwość sprawiły, że pokochały ją miliony Polaków. Jeszcze niedawno fani z nadzieją śledzili informacje o swojej ukochanej artystce. Dziś media społecznościowe zalała fala smutku i wzruszających pożegnań.

Nie żyje Stanisława Celińska. Odeszła w wieku 79 lat

Smutne informacje potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" menadżer gwiazdy, Maciej Muraszko.

Tak, to niestety prawda. Nasza Stasia nie żyje. Zmarła około godziny 15 w szpitalu - przekazał nam.

Stanisława Celińska miała 79 lat. Do samego końca pozostawała jedną z najbardziej szanowanych postaci polskiej kultury. Widzowie uwielbiali ją za autentyczność i emocje, które wnosiła do każdej roli.

Artystka przez dekady była gwiazdą teatru, filmu i telewizji. Jej kreacje aktorskie przechodziły do historii, a ona sama wielokrotnie udowadniała, że potrafi zarówno wzruszać do łez, jak i rozbawiać publiczność.

Ogromną popularność przyniosła jej również działalność muzyczna. Jej koncerty przyciągały tłumy, a wykonywane przez nią utwory dla wielu fanów miały wręcz terapeutyczny wymiar.

Jak udało dowiedzieć się "Super Expressowi" Stanisława Celińska przebywała w szpitalu. Jej pobyt w placówce nie był spowodowany jednak komplikacjami zdrowotnymi, o których głośno było w zeszłym roku.

Internauci błyskawicznie zaczęli publikować poruszające wpisy poświęcone artystce.

"Nie mogę w to uwierzyć", "Odeszła legenda", "Jej głos zostanie z nami na zawsze" - piszą zdruzgotani fani.

