Stanisława Celińska nie żyje. Odeszła wielka gwiazda!

Julita Buczek
2026-05-12 16:08

Polska kultura pogrążyła się w żałobie. Nie żyje Stanisława Celińska - wybitna aktorka, artystka i jedna z najbardziej uwielbianych postaci polskiej sceny. Smutną wiadomość przekazano w emocjonalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Niepokojące wieści. Stanisława Celińska bardzo cierpi i odwołuje koncerty
Stanisława Celińska przez dekady była symbolem niezwykłej wrażliwości, talentu i autentyczności. Zachwycała zarówno na deskach teatru, jak i przed kamerą. Jej role przechodziły do historii polskiego kina i telewizji, a charakterystyczny głos oraz wyjątkowa charyzma sprawiały, że trudno było pomylić ją z kimkolwiek innym. Aktorka od lat cieszyła się ogromnym szacunkiem widzów i środowiska artystycznego. Dla wielu była nie tylko wielką gwiazdą, ale przede wszystkim człowiekiem o ogromnym sercu. Informacja o jej śmierci spadła na fanów jak grom z jasnego nieba.

Wiadomość o odejściu Stanisławy Celińskiej pojawiła się w mediach społecznościowych. Poruszający wpis opublikowała Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil artystki. W dalszej części wpisu pojawiły się także niezwykle emocjonalne słowa o samej artystce. Joanna Trzcińska przytoczyła również fragment utworu śpiewanego przez Stanisławę Celińską.

W sieci natychmiast pojawiła się lawina komentarzy od pogrążonych w smutku fanów. Internauci wspominają artystkę jako osobę niezwykle ciepłą, skromną i pełną empatii.

Stanisława Celińska przez lata stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji aktorskich. Publiczność pokochała ją zarówno za role dramatyczne, jak i komediowe. Potrafiła wzruszać, ale też rozśmieszać do łez. W ostatnich latach artystka zachwycała także swoją działalnością muzyczną. Jej koncerty przyciągały tłumy, a wykonywane przez nią utwory dla wielu słuchaczy miały wręcz terapeutyczny wymiar.

Szanowni Państwo, Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym, jakiego znałam…. Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: „Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają. To każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają. To w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie…” Joanna Trzcińska – prowadząca ze Stasią ten profil .

