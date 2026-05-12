Młodzieńcza Ewa Kuklińska promienieje na czerwonym dywanie! Ma 74 lata, ale na jej twarzy tego nie widać

Ewa Kuklińska od dekad zachwyca. Nie tylko urodą!

Ewa Kuklińska to prawdziwa królowa estrady, która od lat zachwyca publiczność nie tylko talentem, ale też niezwykłą charyzmą i klasą. Gdy pojawia się, czy to na scenie, czy na czerwonym dywanie, trudno oderwać od niej wzrok. Elegancka, pełna wdzięku i kobiecego uroku aktorka przez dekady była jedną z najbarwniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Jej energia nadal mogłaby zawstydzić niejedną młodszą koleżankę po fachu!

Publiczność pokochała Ewę Kuklińską za temperament, sceniczną swobodę i ogromny talent aktorski oraz wokalny. Gwiazda przez prawie 20 lat występowała w Teatrze Syrena, zachwycała w musicalach i programach telewizyjnych, a widzowie do dziś pamiętają jej role w kultowych produkcjach, takich jak "Lata dwudzieste... lata trzydzieste...". Na scenie zawsze była żywiołem - zmysłowa, błyskotliwa i pełna emocji. Choć czas leci, to się nie zmieniło.

Ewa Kuklińska ma 74 lata. Ale czy to widać?

Ewa Kuklińska jest symbolem kobiecej elegancji w najlepszym wydaniu. Jej uroda i perfekcyjny styl przez lata budziły podziw fanów oraz zazdrość wielu kobiet. Artystka dzień za dniem udowadnia, że prawdziwa gwiazda nigdy nie traci blasku. Nawet dziś zachwyca świetną formą i nienagannym wyglądem, a jej pojawienie się na salonach wciąż wywołuje ogromne zainteresowanie.

Ostatnio pokazała się na wystawie "Pągowski. Nie tylko plakaty". Miała na sobie czarne spodnie i pasiasty top. To klasyczne zestawienie przełamała oryginalnym płaszczem w kwiatowy wzór. Wyglądała pięknie! I mowa nie tylko o stylizacji. Kuklińska jak zwykle wystąpiła z doskonale ułożoną fryzurą, a jej twarz aż promieniała. Ona naprawdę ma 74 lata?

