Samantha Fox kończy 60 lat. Gwiazda lat 80. jest żonata i szczęśliwa

Wielka Brytania w latach 80. była świadkiem wyjątkowego debiutu artystycznego, który zdefiniował całą erę. Samantha Fox, urodzona 15 kwietnia 1966 roku w Londynie, od najmłodszych lat przejawiała artystyczne skłonności. Jednak dopiero jej kontrowersyjna kariera w modelingu zaprowadziła ją na szczyt. Dziś seksbomba ma 60 lat i wiedzie szczęśliwe życie wraz z małżonką.

Samantha Fox to ikona lat 80. Artystka kończy 60 lat

15 kwietnia br. przypadły 60. urodziny gwiazdy brytyjskiej muzyki lat 80. Samantha Fox pochodzi z Londynu, gdzie już jako mała dziewczynka uczęszczała na zajęcia teatralne. Jedną z jej nauczycielek była sama Judi Dench. W 1983 roku mama młodej artystki zgłosiła ją na konkurs dla początkujących modelek i w ten sposób rozpoczęła się wielka kariera Fox w tej branży. Samantha pojawiała się na okładkach wielu magazynów, w tym także w ramach rozbieranych sesji. Zdecydowała się jednak na podjęcie kariery w muzyce.

Okładki w "Playboyu", "Touch me" i głośny coming out

W połowie lat 80. Samantha Fox rozpoczęła prace nad pierwszymi utworami. Nagrany w 1986 roku hit "Touch me" podbił stacje radiowe na całym świecie, stając się już na zawsze rozpoznawczym utworem artystki. Jednocześnie, Brytyjka była dalej modelką - symbolem seksu w Wielkiej Brytanii. W roku 1988 zadebiutowała na okładce "Playboya", gdzie pojawiała się na okładkach rozmaitych edycji aż do końca lat 90. Pod koniec stulecia Samantha Fox miała w dorobku sześć albumów studyjnych, kilka ról filmowych i serialowych, niezliczoną ilość sesji zdjęciowych oraz nieudany start w preselekcjach do Eurowizji 1995.

Wszystkich zaskoczyła jednak autobiografia gwiazdy, wydana w 2003 roku. 37-letnia piosenkarka postanowiła uciąć wszelkie spekulacje o jej burzliwym życiu uczuciowym, ujawniając swoje związki z kobietami. Choć w wywiadach Fox nie chciała wprost zdefiniować siebie jako osobę bi- czy homoseksualną, ujawniła, że stworzyła szczęśliwą parę ze swoją menadżerką, Myrą Stratton.

Samantha Fox ożeniła się z menadżerką w klimacie Eurowizji. Kim jest jej ukochana?

W 2015 roku Myra zmarła na raka, pogrążając ikonę lat 80. w żałobie. Z czasem Samantha Fox związała się jednak z kolejną menadżerką, pochodzącą z Norwegii. Linda Olsen została żoną gwiazdy w czerwcu 2022 roku. Bajkowy ślub odbył się w leśnej oprawie na obszarze hrabstwa Essex, a jak donosiły tabloidy - motywem przewodnim wesela był Konkurs Piosenki Eurowizji. Nie zabrakło też połączeń ślubnych klasyków, jak białe suknie, z elementami nawiązującymi do lat 80.

Kim jest żona Samanthy Fox? Linda Birgitte Olsen urodziła się w 1974 roku w Norwegii, a zatem jest od swojej ukochanej młodsza o osiem lat. Panie rozpoczęły współpracę na gruncie zawodowym i dopiero potem narodziło się między nimi uczucie. Olsen ma też dwójkę dzieci z poprzedniego związku.

