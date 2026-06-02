Natasza Urbańska pokazała nastoletnią córkę. Kalina jest kopią znanej mamy?

Natasza Urbańska zapozowała z córką. Jak dwie krople wody?

Janusz Józefowicz (66 l.) i Natasza Urbańska (48 l.) tworzą zgrany związek już od ponad 20 lat. Ich relacja od samego początku wzbudzała spore kontrowersje. Parę dzieli spora różnica wieku, bo aż 18 lat. Gdy spotkali się po raz pierwszy, Natasza miała zaledwie 13 lat i brała udział w castingu do musicalu "Metro". Do zespołu Teatru Buffo dostała się cztery lata później.

Początkowo łączyły ich tylko relacje zawodowe. Jednak w wywiadach aktorka wspominała, że dla niej była to miłość od pierwszego wejrzenia. Problemem była nie tylko spora różnica wieku, ale również fakt, że Janusz Józefowicz był już w związku małżeńskim. Mówiło się, że to właśnie uczucie do młodszej artystki miało wpływ na ostateczny rozpad jego dotychczasowego małżeństwa.

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Kalina Józefowicz poszła w ślady znanych rodziców

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz udowodnili wszystkim, że miłość nie zna wieku. Pobrali się w 2008 roku, a pod koniec roku na świat przyszła ich córka Kalina. Z okazji Dnia Dziecka aktorka podzieliła się z internautami wspólnym zdjęciem z ukochaną jedynaczką.

Bezpretensjonalna i do tego urocza - moja córka - napisała pod zdjęciem.

W komentarzach fani zasypali je komplementami. Jedni dopatrują się u nastolatki podobieństwa pięknej mamy, inni do taty. Jedno jest pewne - Kalina po znanych rodzicach z pewnością odziedziczyła talent.

17-letnia dziś Kalina Józefowicz ma już za sobą sporo scenicznych doświadczeń. Miała zaledwie kilka lat, gdy wystąpiła na scenie Teatru Buffo. Z kolei w 2022 roku otrzymała rolę w kultowym musicalu "Metro". W rozmowie z mediami Natasza Urbańska zapewniała, że nastolatka nie miała taryf ulgowej i tak jak inni musiała przejść szereg przesłuchań.

Były castingi, była cała grupa młodzieży, która uczyła się wszystkich głosów całego spektaklu i ta grupa po paru miesiącach się tak przesiewała, przesiewała... A Kalina przechodziła przez każdy kolejny casting. Była, myślę, jeszcze surowiej oceniana przez reżysera niż inni, ale też dzięki temu jeszcze bardziej nad sobą pracowała - mówiła artystka w rozmowie z portalem Pomponik.

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