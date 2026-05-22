Polskie gwiazdy olśniły w Cannes! Błyszczały nie tylko na czerwonym dywanie!

Aleksandra Kalita
2026-05-22 16:33

Kończy się 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes. O legendarną Złotą Palmę walczy m.in. Paweł Pawlikowski. Nie jest to jedyny polski akcent na Lazurowym Wybrzeżu. W ostatnich dniach na festiwalu brylowało wiele naszych pięknych rodaczek, w tym Anja Rubik, Wiktoria Gąsiewska czy Natasza Urbańska.

Polskie wątki na Festiwalu Filmowym w Cannes

Wielkimi krokami zbliża się gala zamknięcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Jak co roku, Lazurowe Wybrzeże na dwa tygodnie stało się światową stolicą kina. Nie brakowało i polskich akcentów. W konkursie głównym o legendarną Złotą Palmę walczy "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego (68 l.). Film miał swoją festiwalową premierę w ubiegły czwartek i został doskonale przyjęty. Po seansie dzieło nagrodzono 6-minutową owacją na stojąco.

W konkursie są jeszcze współprodukowane przez Macieja Musiała (31 l.) i zmarłego Krzysztofa Piesiewicza "Historie równoległe" oraz krótkometrażowe "Spiritus Sanctus" w reżyserii Michała Toczka (30 l.). Do Cannes przyleciał również Jakub Gierszał (38 l.), który razem z ekipą filmu promuje chilijską produkcję "The Meltdown".

Polskie supermodelki przejęły czerwony dywan

Podczas premiery na czerwonym dywanie Pawłowi Pawlikowskiemu towarzyszyła życiowa partnerka - Małgorzata Bela (48 l.). Piękna modelka z dumą wspierała męża. Bela prezentowała się niezwykle elegancko w czarnym komplecie z połyskującego materiału. Kilka dni później czerwony dywan przejęła inna polska ikona mody - Anja Rubik (42 l.).

Modelka pojawiła się na uroczystym pokazie nowego dzieła Pedro Almodóvara, "Gorzkie święta". Podobnie do starszej koleżance po fachu, również ona postawiła na elegancką czerń i spodnie. Rubik miała na sobie czarny garnitur od Saint Laurent, który zaprojektował jej bliski przyjaciel Anthony Vacarello.

Polskie piękności zachwyciły w Cannes

Jednak Festiwal Filmowy w Cannes to nie tylko filmy, ale również wiele wydarzeń towarzyszących. Na zaproszenie jednej z marek kosmetycznych do Francji wyjechało kilka naszych rodaczek, w tym Natasza Urbańska (48 l.) i Wiktoria Gąsiewska (27 l.). Dla starszej z aktorek był to debiut na prestiżowym festiwalu. Podczas jednej z filmowych premier przeszła po czerwonym dywanie w przepięknej czerwonej sukni od Doroty Goldpoint.

Innym razem miała na sobie białą kreację z efektownym gorsetem oraz kwiatową ozdobą na szyi. Wcześniej z kwiatem, ale w czarnej wersji, można było oglądać Wiktorię Gąsiewską. Młoda aktorka postanowiła jednak odsłonić nogi i kusiła w obcisłej mini. Rownież i ona wbiła się w soczyście czerwoną "księżniczkową" suknię autorstwa Doroty Goldpoint. 

W Cannes brylował też modelki Anna Maria Olbrycht (31 l.), Magda Swider (33 l.) oraz Natalia Wos (21 l.). Dzięki współpracy z marką Magnum we Francji wylądowała również Marina Łuczenko-Szczęsna (37 l.).

Anna Maria Olbrycht, Anja Rubik, Wiktoria Gąsiewska
