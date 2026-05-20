Posągowa Anja Rubik błysnęła dekoltem na czerwonym dywanie! Aż trudno oderwać od niej wzrok

Festiwal Filmowy w Cannes: Polskie akcenty na kultowym festiwalu

Trwa 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 12 maja i potrwa do najbliższej soboty. Na dwa tygodni Cannes stało się światową stolicą kina, do której przybyły gwiazdy z całego świata. Każdego dnia festiwalu odbywają się konferencje, pokazy premierowe oraz wiele wydarzeń towarzyszących. Kilka dni temu odbyła się uroczysta premiera nowego filmu Pawła Pawlikowskiego (68 l.) "Ojczyzna". Reżyser jest jednym z faworytów do legendarnej Złotej Palmy.

Podczas premiery na czerwonym dywanie Pawlikowskiemu towarzyszyła życiowa partnerka - Małgorzata Bela (48 l.). Piękna modelka z dumą wspierała męża. Bela prezentowała się niezwykle elegancko w czarnym komplecie z połyskującego materiału. Kilka dni później czerwony dywan przejęła inna polska ikona mody.

Anja Rubik kradła spojrzenia na czerwonym dywanie w Cannes

Anja Rubik (42 l.) wróciła na Festiwal Filmowy w Cannes w pięknym stylu. Modelka pojawiła się na uroczystym pokazie nowego dzieła Pedro Almodóvara, "Gorzkie święta". Podobnie do starszej koleżance po fachu, również ona postawiła na elegancką czerń i spodnie. Rubik miała na sobie czarny garnitur od Saint Laurent, który zaprojektował jej bliski przyjaciel Anthony Vacarello.

Obszerną marynarkę narzuciła bezpośrednio na ciało przy okazji odsłaniając dekolt. Rubik uzupełniła stylizację sandałkami na obcasie i efektowną biżuterią. Modelka, która raczej nie jest fanką mocnego makijażu, delikatnie podkreśliła oczy, a usta zaakcentowała czerwoną szminką. Z kolei rozpuszczone włosy założyła za ucho.

