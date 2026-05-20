Patrycja Markowska komentuje wykonanie utworu Perfectu przez Metallikę! Tak zareagował Grzegorz Markowski!

We wtorek 19 maja 2026 roku zespół Metallica zagrał swój 15. (!) już koncert w Polsce. Tym razem formacja ikoniczna dla światowego thrash metalu wystąpiła w Chorzowie na tamtejszym Stadionie Śląskim, wracając tym samym do słynnego "Kotła Czarownic" po aż 18 latach!

Tradycyjnie, jak ma to od lat w zwyczaju grupa, w połowie setu gitarzysta Kirk Hammett i basista Robert Trujillo zagrali swoją sekcję improwizacyjną. W jej ramach muzycy w każdym kraju, w którym występują, wykonują utwór artysty czy zespołu ikonicznego dla danego miejsca. W Chorzowie Kirk i Rob postanowili wykonać jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów rodzimego rocka lat 80., czyli Chcemy być sobą grupy Perfect. Jego autorem jest Zygmunt Hołdys, na gitarze zagrał w nim Ryszard Sygitowicz, a zaśpiewał w oryginale całość oczywiście Grzegorz Markowski.

Patrycja Markowska komentuje wykonanie utworu Perfectu przez Metallikę!

Przypominamy, że Grzegorz Markowski w 2019 roku ogłosił, że podjął decyzję o odejściu z Perfectu. Od tamtej pory muzyk skupia się na życiu prywatnym, rzadko pokazując się publicznie czy występując.

Specjalnie dla "Super Expressu" komentarza w sprawie głośno komentowanego występu Metalliki zdecydowała się udzielić Patrycja Markowska. Artystka nie ukrywa, że jest fanką formacji, była na jej dwóch koncertach, a fakt, że ta wykonała utwór, wyśpiewany oryginalnie przez jej ojca mocno ją wzruszył. Dalej dodaje, że to, co wydarzyło się w Chorzowie stanowi najlepszy dowód na to, jak szczególnym statusem cieszy się w historii polskiego rocka grupa Perfect i stwierdza: "Mieć tatę legendę smakuje wyśmienicie".

Tak na występ Metalliki zareagował Grzegorz Markowski

Artystka wspomniała też o tym, jak na wydarzenia z 19 maja zareagował jej tata. Markowska opowiedziała, że niezwykle rozśmieszyła ją pełna skromności reakcja Grzegorza Markowskiego. Muzyk miał stwierdzić, że Metallica robi coś takiego w każdym kraju, w którym gra. Patrycja Markowska dodaje ze śmiechem, że ma nadzieję, że większe emocje jej tata wykaże, gdy puści mu cały występ przy rodzinnym obiedzie!

Uwielbiam Metallicę, byłam na ich koncercie dwa razy, więc wczorajsze wykonanie „Chcemy być sobą” bardzo mnie wzruszyło. To kultowa kapela i to, ze wybrali akurat ten numer z całego polskiego repertuaru najlepiej świadczy o tym, jak ważny był Perfect i jego wkład w historię muzyki. Mieć tatę legendę smakuje wyśmienicie. Śmieszna i jak zwykle skrajnie skromna była reakcja mojego taty kiedy rano zadzwoniłam zdyszana i podniecona do niego z tą wiadomością. Odparł tylko „Wiesz, oni tak robią w każdym kraju…” Tata nie ma sociali i nie korzysta z internetu więc nie widział tego wykonania. Mam nadzieję,ze emocje udzielają mu się bardziej, jak przy niedzielnym obiedzie puszczę mu Metallicę grającą jego kawałek (śmiech) - skomentowała Patrycja Markowska.

