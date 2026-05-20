Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza przyciągnął wiele znanych osób. Pojawiło się wojsko! Tak pożegnano scenarzystę i polityka

Krzysztof Piesiewicz nie żyje. Zmarł w wyjątkowym dniu

Krzysztof Piesiewicz przez lata uchodził za jedną z najważniejszych postaci polskiego życia publicznego. Był nie tylko cenionym prawnikiem, ale też współtwórcą filmowych arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego. Dla wielu był człowiekiem-instytucją, który łączył świat prawa, polityki i sztuki. Urodził się w Warszawie i ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasach PRL-u bronił działaczy opozycji i "Solidarności", występował też jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Przez lata działał jako senator II, IV, V, VI i VII kadencji.

Zobacz także: Krzysztof Piesiewicz rodzina: z żoną żył w separacji, miał dwoje dzieci

Największą sławę przyniosła mu jednak współpraca z Krzysztofem Kieślowskim. Piesiewicz współtworzył scenariusze do aż 17 filmów reżysera. To spod jego pióra wyszły takie dzieła jak "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki" czy kultowa trylogia "Trzy kolory". Za scenariusz filmu "Trzy kolory: Czerwony" otrzymał nominację do Oscara. Był także członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej i zasiadał w jury festiwalu w Cannes. Kompozytor Zbigniew Preisner po jego śmierci nie krył emocji.

Chociaż ciężko chorował, trudno się pogodzić z tą śmiercią - mówił w rozmowie z PAP.

Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja 2026 roku, dokładnie w dniu, który miał być dla niego wyjątkowy zawodowo. To właśnie wtedy podczas festiwalu w Cannes odbywała się premiera filmu "Historie równoległe" ("Parallel Tales"). Produkcję współtworzył Maciej Musiał, a reżyserem był Asghar Farhadi. Film jest nowoczesnym nawiązaniem do "Krótkiego filmu o miłości" Krzysztof Kieślowski. Twórcy produkcji po premierze oddali hołd zmarłemu.

Zobacz także: Ostatnie chwile życia Krzysztofa Piesiewicza. Znajomy ujawnił, kto był przy nim w czasie odejścia

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza

Ostatnie pożegnanie oraz pochówek Krzysztofa Piesiewicza zaplanowano na 20 maja w Warszawie. Msza żałobna rozpoczęła się o godz. 11 w Kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Po nabożeństwie kondukt żałobny przejedzie na Stare Powązki, gdzie scenarzysta spocznie w grobie rodzinnym. Szczegóły ceremonii przekazał ks. Andrzej Luter.

Na mszy pojawiły się m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska czy Monika Olejnik. TUTAJ znajdziecie zdjęcia z ceremonii.

Zobacz także: Krzysztof Piesiewicz nie żyje. Zmarł w dniu, który miał być dla niego wyjątkowy

Zobacz więcej zdjęć. Nie żyje Alicja Wolska. Aktorka zmarła po ciężkiej chorobie

ŻEGNAMY TRAGICZNIE ZMARŁEGO ŁUKASZA LITEWKĘ