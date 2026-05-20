To jeden z największych przebojów w dorobku Perfectu. Przypominamy historię powstania "Chcemy być sobą"

Metallica zagrała Chcemy być sobą Perfectu na koncercie w Chorzowie. To prawdziwy hymn polskiego rocka!

To bez dwóch zdań jeden z najsłynniejszych utworów w bogatym dorobku formacji Perfect. Chcemy być sobą znalazł się na debiutanckim albumie grupy, który – według szacunków – sprzedał się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Dziwić to nie może. Mówimy w końcu o kultowym wydawnictwie, bez którego ciężko wyobrazić sobie jakikolwiek ranking najlepszych płyt w historii polskiego rocka.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

– Wspaniale jest do was wrócić, bo Was bardzo kochamy – powiedział Rob Trujillo, basista Metalliki, przed oficjalnym zaprezentowaniem Chcemy być sobą. – Polska jest dla nas wspaniała, czujemy tutaj wielką miłość. Jak wiecie, lubimy grać muzykę i oddawać cześć zespołom. W Polsce jest bardzo dużo wspaniałej muzyki, więc jeśli znacie ten utwór, powinniście go zaśpiewać. Teraz natomiast przyszła pora, aby mu się bliżej przyjrzeć.

Chcemy być sobą wytypowano na drugi singiel promujący debiut. To dzieło Zbigniewa Hołdysa. Nie tylko stworzył muzykę, ale również napisał tekst. "Jest ciekawym obiektem do analizy. Stanowi bowiem wyraz buntu człowieka dojrzałego. Może to nieładnie zaglądać Zbigniewowi Hołdysowi w metrykę, ale w chwili nagrania piosenki Chcemy być sobą miał już na karku 30 lat" – mogliśmy przeczytać w książce 100 najodważniejszych polskich piosenek autorstwa Jakuba Krzyżańskiego i Marcina Mieszczaka.

Kompozycja ta zadebiutowała pod koniec lipca 1982 na Liście Przebojów Trójki. I ostatecznie dotarła do trzeciej pozycji zestawienia prowadzonego przez Marka Niedźwieckiego. Taka informacja mogła być zaskoczeniem dla muzyków Perfectu.

"Chcemy być sobą" była piosenką, na którą kompletnie nikt nie liczył, że będzie miała coś wspólnego z przebojem. Nagrywałem to o drugiej w nocy. Przyznam się szczerze, że nawet dobrze nie znałem melodii. Myśmy następnego dnia wyjeżdżali do Poznania na Rock Arenę. Było spięcie, jakieś zdenerwowanie, bo był to pierwszy duży koncert zespołu Perfect – wspominał wokalista Grzegorz Markowski na antenie 'Trójki".

Co ciekawe, nie do końca odpowiadało mu także to, że numer zbytnio przypominał Roxanne od The Police. To nie był na pewno przypadek. Hołdys nie krył przecież fascynacji twórczością słynnego tria, któremu dowodził Sting.

Kompozycja ostatecznie okazała się sporym hitem i stała się hymnem pokolenia. Pisząc artykuł o Chcemy być sobą, nie można nie wspomnieć o tym, że publiczność chętnie na koncertach śpiewała Chcemy bić ZOMO. Chodzi o Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej, czyli oddziały Milicji Obywatelskiej, które powstały w 1956, mające za zadanie tłumić demonstracje antykomunistyczne. Dlatego też piosenka kojarzy się mocno ze sprzeciwem wobec ówczesnej władzy w naszym kraju. – To piosenka o wolności - powiedział gitarzysta Dariusz Kozakiewicz, który dołączył do Perfectu w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, w wywiadzie, którego udzielił Polsatowi. – Wolności w sposobie wyrażania siebie, życia bez ograniczeń, prawa do wolnych wyborów.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że muzyka Perfectu na stałe zapisała się w naszej historii. – 40 lat temu cieszyłem się, że po płytę ustawiają się kolejki, że jest szaleństwo na koncertach. Kiedy słyszę, że to wszystko miało dla kogoś znaczenie, a być może ma także dziś, to jestem naprawdę trochę nieporadny. Muszę przyznać, że jest to bardzo przyjemna informacja: "stary, zrobiłeś coś, co ma znaczenie, co kładziesz na szalce i naprawdę waży" – powiedział Hołdys na łamach Portalu Winylowego.

Teraz utwór Chcemy być sobą zyskał, dzięki wykonaniu Metalliki, kolejne życie.