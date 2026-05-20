Duże zmiany w nowym roku szkolnym. MEN wydało komunikat

W roku szkolnym 2026/2027 wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 25 do 30 marca 2027 roku. Dla porównania, w obecnym roku szkolnym 2025/2026 uczniowie mieli wolne od 2 do 7 kwietnia 2026 roku. Oznacza to przesunięcie przerwy o ponad tydzień wcześniej. Zmiana wynika z układu świąt wielkanocnych w kalendarzu. W praktyce uczniowie rozpoczną świąteczny odpoczynek jeszcze przed końcem marca.

Maturzyści zakończą naukę później

Zmieni się również termin zakończenia zajęć dydaktycznych dla uczniów ostatnich klas liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. W roku szkolnym 2026/2027 zakończenie zajęć dla maturzystów zaplanowano na 30 kwietnia 2027 roku. Rok wcześniej uczniowie kończą naukę 24 kwietnia 2026 roku. Oznacza to niemal tydzień dłuższej nauki przed egzaminami maturalnymi.

Czytaj też: Koniec telefonów w szkołach. MEN zdradził szczegóły. Zmiany już od 1 września 2026 roku

Dokładne terminy matur, egzaminu ósmoklasisty i egzaminów zawodowych tradycyjnie ma ogłosić dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Najważniejsze daty roku szkolnego 2026/2027

Najważniejsze terminy w kalendarzu roku szkolnego 2026/2027:

rozpoczęcie roku szkolnego — 1 września 2026 r.,

zimowa przerwa świąteczna — 23–31 grudnia 2026 r.,

ferie zimowe — od 18 stycznia do 28 lutego 2027 r. w trzech turach,

wiosenna przerwa świąteczna — 25–30 marca 2027 r.,

zakończenie zajęć maturzystów — 30 kwietnia 2027 r.,

zakończenie roku szkolnego — 25 czerwca 2027 r.,

ferie letnie — od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 r.

W nowym harmonogramie część województw otrzyma inne terminy ferii zimowych niż w poprzednim roku szkolnym. Przesunięcia obejmą m.in. Mazowsze, Podkarpacie czy województwo kujawsko-pomorskie.