Polsat Hit Festiwal 2026 - gwiazdy. Trzy dni muzyki, kabaretów i wielkich jubileuszy w Sopocie

Polsat Hit Festiwal 2026. Kto wystąpi w piątek, 22.05.2026?

Tegoroczny festiwal stacji Polsat wystartuje 22 maja 2026 roku na deskach słynnej Opery Leśnej w Sopocie. Jako pierwszy przed zgromadzoną publicznością zaprezentuje się Oskar Cyms, czyli jeden z najbardziej popularnych artystów młodego pokolenia. Następnie scenę przejmie niecodzienny duet, w którym usłyszymy Skolima oraz Justynę Steczkowską. Tego samego wieczoru zaplanowano koncert Radiowy Hit Roku, a swoje najpopularniejsze utwory zaśpiewają m.in. Dawid Kwiatkowski, Kayah, Roxie Węgiel, Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dyduła, Kuba i Kuba, Wiktoria Kida oraz Pszona. Piątkowy wieczór będzie również okazją do świętowania ważnych rocznic muzycznych. Największe przeboje z repertuaru grup KOMBII oraz O.N.A. przypomną Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Swoje piętnastolecie od zwycięstwa w programie "Must Be The Music" będzie z kolei celebrował zespół Enej. Dodatkowo, w związku z 5. rocznicą śmierci Krzysztofa Krawczyka, przygotowano wyjątkowy koncert poświęcony jego pamięci. Niezapomniane utwory artysty zinterpretują tacy wokaliści jak: Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, Andrzej Smolik, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny czy Sławek Uniatowski.

Polsat Hit Festiwal 2026. Jakie gwiazdy zagrają w sobotę, 23.05.2026?

Sobota to tradycyjnie czas na taneczną zabawę, dlatego drugiego dnia festiwalu zorganizowany zostanie specjalny koncert pod szyldem "Gdzie się podziały tamte prywatki?". Scenę przejmą wykonawcy kultowych przebojów, które przez lata rozgrzewały polskie parkiety. Przed publicznością wystąpią m.in. Wilki, Ich Troje, Tatiana Okupnik, HappySad, Mezo, Liber, Wanda i Banda, Piersi oraz Ewelina Lisowska. W kolejnej części wieczoru widzowie usłyszą ponadczasowe przeboje, które przed laty śpiewali Grzegorz Ciechowski, Marek Grechuta, Violetta Villas, Ryszard Riedel, Danuta Rinn oraz Irena Jarocka. Z tym trudnym repertuarem zmierzą się współcześni artyści, tacy jak Julia Wieniawa, Piotr Rogucki, Wiktor Waligóra oraz Michał Szpak.

Polsat Hit Festiwal 2026. Jakie kabarety wystąpią w niedzielę, 24.05.2026?

Niedziela to wielki finał Polsat Hit Festiwal, który tradycyjnie upłynie pod znakiem śmiechu. Trzeciego dnia sopocką Operą Leśną zawładną gwiazdy polskiej sceny kabaretowej. Publiczność rozbawiać będą członkowie popularnych grup, w tym Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret K2, Kabaret Smile, Kabaret Zdolni i Skromni oraz Kabaret Czesuaf. Oprócz występów grupowych, na scenie pojawi się także legendarny Jerzy Kryszak, który zaprezentuje swój program solowy.