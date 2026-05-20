Zaskoczenie podczas ślubów w "Love is Blind:Polska". Julka wybuchła po ceremonii

Love is Blind Polska: Daria i Filip

Ta para wielokrotnie zaskoczyła widzów. Głównie dlatego, że dla wielu z nich Filip nie był do końca dojrzały, a Daria wiedziała czego chce. Mężczyzna regularnie się wahał, co ma dokładnie zrobić.

- Kto się spodziewał, że ucieknę dzisiaj? - zapytał Filip

Okazało się, że dużo osób w niego nie wierzyło. Gdy jednak zobaczył Darię, zatkało go. Choć bardzo się stresował to wiedział, kto jest dla niego najważniejszy.

- Przyszłam po miłość, a znalazłam znacznie więcej - ciebie - powiedziała Daria o Filipie.

Filip nie ukrywał tego, że miał ogromne wątpliwości, głównie dlatego, iż sam ślub był dla niego tematem odległym. Mim to, dziewczyna jest dla niego bardzo ważna.

Daria powiedziała tak. Filip powiedział tak.

- Trzy razy tak - śmiał się Filip.

Oboje nie ukrywali swojej radości i szczęścia choć wiedzą, że przed nimi długa droga. Co ciekawe, choć rodzina Filipa nie chciała brać udziału, pojawił się w programie jego brat.

Love is Blind Polska: Julita i Jacek

Relacja Jacka i Julity rozwijała się dosyć dynamicznie. Para często miała różne poglądy i problemy z rozmowami. Mimo to, szło to powoli do przodu. Syn Julity nie ukrywał tego, że nie chce za bardzo, aby jego mama wychodziła drugi raz za mąż. Padło też oczywiście od Jacka "au", przed samym urzędnikiem. Gdy jednak zobaczył swoją narzeczoną... zdecydowanie go to zaskoczyło. Kobieta wzruszyła się podczas własnej przemowy. Cieszy się, że poznała Jacka. Mężczyzna wzruszył się całą sytuacją.

- To ja powinienem cię uspokajać - powiedział Jacek do Julity.

Julita powiedziała nie.

- Nie możemy być małżeństwem - powiedziała Julita.

Julita szybko wyszła z sali. Jacek nie wierzył w to, co się stało. Nie spodziewał się takiej reakcji swojej partnerki.

- Bardzo mi przykro. Kawał czasu, ale się rozjechaliśmy. Nie było źle między nami. Nie kliknęło na płaszczyznach, na których powinno być ok. Tak samo bym jej powiedział - powiedział Jacek.

Kobieta była zawiedziona postawą partnera. Poczuła się oszukana.

- Nie dałbym ci tego, czego oczekujesz. Zrobilibyśmy sobie krzywdę dalej próbując - powiedział Jacek.

Love is Blind Polska: Marta i Damian

Ta para od początku miała między sobą idealny pociąg, chociaż Marta stawiała jasne granice. Kobieta wiedziała, czego chce od życia. Damian za to momentami musiał się hamować, bo wiedział, że narzeczona nie toleruje wielu tematów. Mimot para chciała kontynuować swoją relację. Gdy

Damian zobaczył Martę, nie ukrywał swojego wzruszenia.

Marta powiedziała tak, Damian powiedział tak.

- Bardzo na to czekałam - powiedziała Marta.

Para na ślubie została przywitana po staropolsku przez rodzinę. Nikt nie ukrywał zdziwienia, że oboje chcieli stworzyć stały związek. Para wykonała nawet specjalny taniec.

Love is Blind Polska: Julia i Kamil

Ta para wzbudziła wiele emocji wśród widzów. Nie przepadają oni za Julką, ale wzbudziła ich sympatię po poznaniu jej mamy, która dosyć wyraźnie oddziaływała na dziewczynę. Internauci nie szczędzili jej krytyki. Nikt się jednak nie spodziewał tego, co się stanie przed ślubem. Kamil był zdecydowany na związek z Julką, ale dziewczyna dowiedziała się czegoś, co nią wstrząsnęło i to przed ślubem.

- Dowiedziałam się dzisiaj, że Kamil zdradzał swoją wieloletnią partnerkę przez długoletni okres. Dowiedziałam się od źródła, od osoby, z którą Kamil był blisko. Nie spodziewałam się tego - powiedziała Julka.

Mama Julki również nie ukrywała swojego sprzeciwu - nie pozwalała Julce wziąć ślubu z Kamilem.

- Nie lubię Kamila, nie chcę, żebyś wyszła za niego za mąż. Powinnaś trafić na kogoś, kto będzie cię szanował - powiedziała matka Julki.

Julia powiedziała nie.

Ciekawa okazała się reakcja rodziny Julki - biła ona brawo na jej decyzję, co może dla wielu okazać się po prostu niesmaczne.

- To, że usłyszałem nie, nie przekreśla moich uczuć - powiedział Kamil.

Chciał wszystko wyjaśnić z Julką. Dziewczyna za to nie była chętna do rozmowy.

- Ty się nie kierowałaś moją decyzją [...] Jeżeli chciałaś mnie obrazić, to ci się udało. Zrobiłaś mi największe chu***. Ciągle nagadywałaś, że to i to. Teraz już nie chcę [...] Trochę to brak szacunku - powiedział Kamil.