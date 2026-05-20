Córki Anny Guzik już po komunii! Aktorka zrobiła wyjątek i pokazała zdjęcie. Jest mamą 3 dziewczynek

Aga Kwiatkowska
2026-05-20 10:53

Anna Guzik od lat zachwyca widzów rolą Żanety w serialu "Na Wspólnej", a prywatnie spełnia się jako mama. 49-letnia gwiazda urodziła bliźniaczki w 2016 r. i trzecią córeczkę zaledwie rok później. Teraz pochwaliła się zdjęciem córek z komunii!

Anna Guzik ma trzy córeczki

Anna Guzik w 2013 r. wyszła za mąż za młodszego od siebie o 10 lat Wojciecha Tylkę. Miała blisko 40 lat, kiedy została mamą po raz pierwszy. W 2016 roku na świat przyszły jej córki-bliźniaczki Nina i Barbara, jej życie całkowicie się zmieniło. Gwiazda nie ukrywała, że narodziny dzieci były dla niej prawdziwą rewolucją.

Bycie podwójną mamą to podwójna radość i szczęście, ale też spore wyzwanie - mówiła kilka miesięcy po porodzie w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Wkrótce jednak rodzina Guzik powiększyła się o trzecią córkę, Bognę.

Nieczęsto pokazuje dzieci

Choć Anna Guzik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych, bardzo chroni prywatność swoich dzieci. Wiadomo jednak, że dziewczynki są oczkiem w głowie zarówno mamy, jak i taty - Wojciecha Tylki, instruktora narciarstwa, którego aktorka poznała na kursie snowboardowym. Para stworzyła rodzinę z dala od show-biznesowego blichtru. Na co dzień mieszkają w Bielsku-Białej i właśnie tam wychowują córki. 

Dla gwiazdy seriali połączenie pracy i macierzyństwa było wyczerpujące. Aktorka od początku nie ukrywała, że brak snu mnóstwo obowiązków związanych z wychowywaniem aż trójki dzieci okazały się ogromnym wyzwaniem także dla jej męża. Teraz dziewczynki mają już 10 i 9 lat, a ich mama pokazała w sieci wyjątkowe zdjęcie. Guzik zazwyczaj nie publikuje ujęć z córeczkami, ale z okazji komunii zrobiła wyjątek.

Córki Guzik już po pierwszej komunii

Na zdjęciu, które aktorka opublikowana na swoim facebookowym profilu widać dziewczynki w kościele, ubrane w białe sukienki i z wiankami na rozpuszczonych włosach.

To był Wielki Dzień dla dziewczyn i dla nas, rodziców - napisała przejęta.

"Wszystkiego dobrego dla dziewczynek", "To piękny dzień dla dzieci. Wspomnienia zostają na długo. Wszystkiego dobrego dla dziewczynek", "Piękny dzień w przepięknym Kościele" - komentowali fani aktorki.

