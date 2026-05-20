Rekord Dawida Podsiadły pobity! Imponujące osiągnięcie Metalliki!

We wtorek 19 maja Metallica, czyli jeden z największych zespołów w historii metalu, powróciła po dwóch latach od ostatniej wizyty w Warszawie do Polski. Tym razem formacja, na czele której stoją Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett i Robert Trujillo, postanowiła zawitać do Chorzowa na tamtejszy Stadion Śląski, powracając do tego miejsca po 18 latach od ostatniej wizyty.

Już od momentu uruchomienia sprzedaży biletów było jasne, że wydarzenie cieszy się kolosalnym zainteresowaniem, a wejściówki rozeszły się na pniu. W końcu w dniu pokazu pod stadionem zaczął zbierać się naprawdę imponujący tłum, w związku z czym pojawiły się pytania, czy uda się pobić rekord frekwencji Stadionu Śląskiego, należący do tej pory do Dawida Podsiadły. Jeszcze w trakcie koncertu stało się jasne, czy cel został osiągnięty!

Zobacz tłum, który zebrał się pod Stadionem Śląskim przed koncertem Metalliki:

Metallica z rekordem Stadionu Śląskiego!

Już w trakcie pokazu James Hetfield, wokalista, gitarzysta i frontman Metalliki, zwrócił się do zebranych na miejscu fanów i fanek mówiąc im, że rzeczywiście grupa na trzecim swoim koncercie na tegorocznej europejskiej trasie koncertowej, konsekwentnie po raz trzeci pobiła rekord stadionu, na którym zagrała! Muzyk stwierdził, że 19 maja na Stadionie Śląskim obecnych było ponad 90 tysięcy osób!

Oznacza to, że rzeczywiście udało się przebić dotychczasowe osiągnięcie Dawida Podsiadły z 2024 roku, który jednego dnia na swoim pokazie w tym miejscu zebrał około 88 tysięcy osób. Portal "Chorzów Nasze Miasto" podał, że tłum liczył sobie nie ponad 90 tysięcy, a dokładnie 88 656 tysięcy osób! Sama Metallica jednak za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych oficjalnie już ogłosiła, że rekord został pobity, a to dzięki zebranemu na Stadionie Śląskim ponad 90 tysięcznemu tłumowi!

Przypominamy, że to właśnie w Chorzowie grupa już po raz czwarty postanowiła zagrać klasykę polskiego rocka. Tym razem gitarzysta Kirk Hammett i basista Robert Trujillo zaprezentowali własną wersję Chciałbym być sobą Perfectu. Zobacz wideo w poniższym artykule.

